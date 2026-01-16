川普任命加薩和平委員會成員 盧比歐、前英相布萊爾入列

美國總統川普(Donald Trump)16日任命國務卿盧比歐(Marco Rubio)與前英國首相布萊爾(Tony Blair)，為加薩「和平委員會」(Board of Peace)的創始成員之一。

白宮在聲明中表示，川普也任命了他的特使魏科夫(Steve Witkoff)、女婿庫許納(Jared Kushner )和世界銀行總裁彭安杰(Ajay Banga)，為7人組成的創始執行委員會成員。

聲明指出，川普自己將擔任委員會主席，並表示其他成員將在未來幾週宣布。

布萊爾是具有爭議性的選擇，因為他曾參與2003年入侵伊拉克的行動。川普去年表示，他希望確保他是「所有人都會接受的人選」。

川普15日宣布組成「和平委員會」，這是美國支持結束加薩戰爭計畫第二階段的關鍵要素。

川普說，這是「有史以來在任何時間、任何地點所組成的最偉大、最具威信的委員會」。

在成立和平委員會的不久前，由15個成員組成的巴勒斯坦技術官僚委員會也宣布成立，這個委員會負責管理加薩的日常治理。

加薩出身的巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)副部長沙斯(Ali Shaath)將擔任這個新委員會的主席。

川普16日也任命美國少將傑佛斯(Jasper Jeffers)領導進駐加薩的國際穩定部隊(International Stabilization Force)。

美國支持的加薩和平計畫在去年10月10日生效，使得所有被哈瑪斯挾持的人質獲釋，並結束了哈瑪斯與以色列在加薩的戰鬥。

這項計畫的第二階段現在正在啟動，儘管援助短缺和暴力事件依然壟罩著這個地區。

在此同時，哈瑪斯拒絕公開承諾全面解除武裝，這對以色列來說是一個沒有協商空間的要求。(編輯：宋皖媛)