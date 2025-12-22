川普任命格陵蘭特使 丹麥不滿將召見美大使

美國路易斯安那州州長蘭德瑞，獲美國總統川普任命為格陵蘭特使。

美國總統川普宣布，任命路易斯安那州州長蘭德瑞，為美國的格陵蘭特使，丹麥外交部長拉斯穆森回應，對此事「深感不滿」。蘭德瑞宣稱，將致力於使格陵蘭島成為美國的一部分。（戚海倫報導）

美國總統川普任命格陵蘭特使，此舉引發與丹麥的新一輪爭端。格陵蘭島是北極的一個廣闊島嶼，川普曾經表態，希望將它吞併。英國廣播公司BBC報導，川普宣布路易斯安那州州長蘭德瑞將成為美國駐格陵蘭特使，格陵蘭島是丹麥王國的半自治地區。蘭德瑞表示，能以志工身分讓格陵蘭成為美國的一部分，是一種榮幸。

此舉激怒了哥本哈根，丹麥方面表示，將致電美國大使，要求解釋，格陵蘭總理表示，格陵蘭必須決定自己的未來，領土完整必須受到尊重。丹麥外交部長拉斯穆森說，蘭德瑞的任命讓人不安，警告華盛頓尊重丹麥主權，他將召見美國駐丹麥大使，以回應川普政府的這項舉動。

格陵蘭總理尼爾森說，格陵蘭願意與美國和其他國家合作，但前提是相互尊重。歐盟執委會主席范德賴恩發文說，歐盟與丹麥和格陵蘭人民完全團結一致。