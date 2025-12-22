川普任命格陵蘭特使 丹麥外長：顯示美國覬覦之心未歇

美國總統川普(​Donald Trump)近日任命路易斯安那州州長蘭德瑞(Jeff Landry)擔任格陵蘭特使，丹麥外長拉斯穆森(Lars Løkke Rasmussen)今天(22日)對此表示，此舉顯示美國對這座北極島嶼的關注仍持續升溫。

拉斯穆森發布聲明指出，美國政府這項任命「證實了美國對格陵蘭的興趣持續不斷。但我們堅持每一個國家，包括美國在內，必須尊重丹麥王國的領土完整」。

川普昨天在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)上公布這項人事命令。他寫道：「傑夫(蘭德瑞的名字)明白格陵蘭對我們國家安全的重要性，他將大力推進我們國家的利益，以保障我們盟友乃至全世界的安全、保障和生存。」

川普過去曾多次以國家安全考量和礦產資源為由，公開主張讓格陵蘭併入美國。

蘭德瑞對川普的構想表達高度支持。他今年1月9日透過X平台發文：「川普總統說的完全沒錯！我們必須確保格陵蘭加入美國。這對他們好，對我們也好！讓我們付諸行動吧！」

格陵蘭是丹麥海外自治領土，但無論格陵蘭或丹麥政府都堅決拒絕美國的提議。格陵蘭外長莫茨費爾特(Vivian Motzfeldt)本月稍早表示，過去80年來，格陵蘭與美國基於共同利益維持合作，如今美方一再表態侵吞令當地民眾感到疑慮，雙方現在迫切需要進行開誠布公的對話來「重建互信，才能延續良好的合作關係」。(編輯：楊翎)