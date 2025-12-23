川普任命格陵蘭特使 稱必須拿下格陵蘭引丹麥反彈

美國總統川普22日針對格陵蘭議題再度放話。川普先是在前一天21日於真實社群上宣布任命路易斯安那州長蘭德瑞為格陵蘭特使，蘭德瑞也在X回應「很榮幸能志願服務」。

記者詢問美國總統川普，「您任命路易斯安那州長蘭德瑞為美國格陵蘭特使，您認為這個角色的職責是什麼？您是否仍打算讓格陵蘭成為美國的一部分？」

川普回應，「我沒打給他，是他打給我，他非常主動，不是為了礦產。若各位看看格陵蘭，沿著海岸線從上往下看，到處都是俄羅斯和中國的船隻，我們需要它來確保國家安全，我們必須擁有它，蘭德瑞想帶頭衝鋒。」

廣告 廣告

一連串動作引發丹麥與歐盟強烈反彈。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）22日發出聯合聲明，強調「任何人都不能併吞其他國家」。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）回應，「丹麥王國的完整由王國自己決定，我現在站在法羅群島，只要我們擁有由丹麥、法羅群島和格陵蘭組成的王國，我們就不能接受任何人挑戰我們的領土主權。我們將盡速召見美國駐丹麥大使，要求解釋清楚。」

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）隨即表態力挺，強調「完全團結」、「丹麥主權不可侵犯」。

格陵蘭戰略位置介於歐美間，擁有未開發的稀土礦產與新航道，人口僅5.7萬。今（2025）年1月民調顯示，大部分居民希望獨立但不想成為美國的一部分。格陵蘭高度自治但預算最高約6成由丹麥補助，國防與外交仍由丹麥掌握。

川普多次揚言不排除軍事取得格陵蘭；哥本哈根則在今年年初宣布一項20億美元計劃，強化北極防務。

更多公視新聞網報導

美疑滲透離間丹麥與格陵蘭 丹外長召見美駐丹代辦求解釋

格陵蘭議會選舉今登場 獨立議題成選戰主軸

格陵蘭3月舉行選舉 民調：85%民眾不願成美國領土

