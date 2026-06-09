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美國總統川普週二宣布，備受爭議的國家情報總監（DNI）新任人選 Bill Pulte 將於 6 月 19 日提前走馬上任。現年 38 歲的 Pulte 為建築業繼承人，將接替因照顧罹癌丈夫而提前離職的 Tulsi Gabbard，引發外界對其缺乏國安資歷的強烈質疑。

美國總統川普在社群平台 Truth Social 發文指出，Bill Pulte 將於下週五正式接任代理國家情報總監。原任首長 Tulsi Gabbard 因丈夫罹患癌症，原定於 6 月底離職，現決定提前交棒。川普表示，Pulte 除了接掌情報體系，也將繼續留任聯邦住房金融局（FHFA）局長，並兼任房地美（Freddie Mac）與房利美（Fannie Mae）的董事長。

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根據美國法律規定，國家情報總監負責領導龐大的美國情報體系，並擔任總統在情報事務上的首席顧問，職位要求必須具備「廣泛的國家安全專業知識」。然而，Pulte 的背景引發民主黨國會議員強烈抨擊，認為他完全缺乏相關經驗。甚至在川普陣營內部，也對他激進且公開的黨派立場感到兩極化。

Pulte 過去曾公開指控民主黨參議員 Adam Schiff 與紐約州檢察長 Letitia James 偽造抵押貸款申請文件。此外，《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導指出，房地美內部曾有投訴指控 Pulte 不當存取貸款紀錄。由於川普目前僅任命 Pulte 為「代理」職，因此無需經過參議院同意，此舉被視為規避國會審查。參議院上週甚至封殺了一項重要的外國監控授權法案，以抗議川普這項人事任命。

原文出處：川普任命爭議人選接掌情報首長 38歲建築業繼承人提前上任

本文由AI協作，經編輯審核後發布