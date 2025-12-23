川普任命特使稱將協助格陵蘭納入美國 丹麥表示「憤怒」將召見美大使

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

美國總統川普於21日在自家社群媒體真實社群（TruthSocial）上宣布路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）為格陵蘭特使，而在任命確定後，蘭德里也在推特（X）上回應「能以這個自願性的身分來服務你，協助將格陵蘭納入美國的一部分，是他的榮幸。」而此番言論除了引起眾多網友不滿之外，丹麥政府也公開表示對此「非常憤怒」，並將召見美國駐丹麥大使，要求做出解釋。

蘭德里（Jeff Landry）。（圖／美聯社）

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）也指出，蘭德里在接受任命時的言論特別讓他「感到不安」，並稱該言論完全不能接受，「只要領土包括丹麥、法羅群島和格陵蘭的丹麥王國仍然存在，我們就不能容忍任何人損害我們的主權」，拉斯穆森補充道。

而丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也在22日要求美國尊重兩國的邊界，「我們之前已經非常明確地說過，現在我們再次重申。國家邊界和主權根植於國際法，你不能吞併其他國家。」兩人也在聯合聲明中強調這關乎「基本原則」，「格陵蘭屬於格陵蘭人民，美國不該佔領格陵蘭。」

川普自從今年1月重返白宮以來，便一再聲稱在基於安全考量之下，美國需要掌控格陵蘭，並拒絕排除使用武力奪取控制權的可能性，並曾在3月時表示「將不惜一切代價」。

