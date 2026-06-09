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美國眾議院議長 Mike Johnson 週二會晤川普，討論其任命親信 Bill Pulte 擔任代理情報首長引發的爭議。由於國會擔憂 Bill Pulte 缺乏經驗且可能濫權，導致關鍵的《外國情報監控法》（FISA）續約受阻，面臨失效危機。

川普任命房貸監管官員 Bill Pulte 擔任代理國家情報總監（DNI），引發參議院強烈反彈。民主黨人以 Bill Pulte 缺乏國安背景為由，阻擋了《外國情報監控法》（FISA）第 702 條的續約。該條款允許情報機構在無需搜索令的情況下，蒐集海外外籍人士的通訊紀錄，是美國反恐與國安的重要工具。

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該法案將於本週五到期，但目前不僅民主黨反對，部分共和黨人也對無證監控表示擔憂。眾議院多數黨領袖 Steve Scalise 證實，議長 Mike Johnson 正與川普協商，試圖在期限前達成共識。然而，有消息指出川普無意任命正式的情報總監來取代 Bill Pulte，這讓法案過關的難度進一步增加。

共和黨內部對情報體系的架構也出現分歧。參議院共和黨領袖 John Thune 指責民主黨將國安計畫當作人質；但也有共和黨參議員 John Barrasso 質疑，自 911 事件後設立的國家情報總監一職是否仍有必要存在。若法案無法如期通過，美國情報機構將失去蒐集海外威脅資訊的關鍵權限。

原文出處：川普任命親信引國安疑慮 眾院議長急商監控法案續約

本文由AI協作，經編輯審核後發布