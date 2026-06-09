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美國眾議院議長 Mike Johnson 週二緊急會晤川普，討論有關《外國情報監控法》（FISA）第 702 條的續約問題。由於川普任命缺乏國安經驗的親信 Bill Pulte 擔任代理情報首長，引發兩黨國會議員強烈反彈，導致這項關鍵的監控法案面臨失效危機。

美國《外國情報監控法》（FISA）第 702 條將於本週五到期，該法案允許情報機構在無需搜索令的情況下，蒐集海外外籍人士的通訊資料。然而，川普近期任命原房貸監管官員 Bill Pulte 擔任代理國家情報總監，此舉引發參議院民主黨人的強烈抵制，認為 Bill Pulte 不僅缺乏國安背景，更擔心他會利用職權打擊政敵，進而拒絕通過法案續約。

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眾議院共和黨領袖 Steve Scalise 表示，議長 Mike Johnson 正與川普密切協商，試圖達成共識以確保法案順利過關。根據《路透社》（Reuters）引述媒體報導，川普在會中暗示可能不會任命正式的國家情報總監來取代 Bill Pulte，這項表態讓原本就對任命案感到不安的議員更加疑慮。除了民主黨外，部分共和黨人也對 Bill Pulte 的適任性提出質疑，甚至有議員開始討論是否該廢除國家情報總監這個在 911 事件後設立的職位。

目前參議院共和黨人雖佔多數，但仍需至少 7 名民主黨人的支持才能達到通過門檻。共和黨參院領袖 John Thune 批評民主黨將國家安全計畫當作「人質」，而民主黨則堅持必須有具備專業資格的人選領導情報體系。隨著週五期限逼近，這場圍繞著人事任命與國家監控權力的政治角力，已讓美國國安法案的未來充滿變數。

原文出處：川普任命親信引發國安疑慮 美眾院議長急商討監控法案續約

本文由AI協作，經編輯審核後發布