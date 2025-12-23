川普任命「格陵蘭特使」 丹麥抗議喊召見美大使
美國對丹麥自治領土格陵蘭再度展現野心，美國總統川普（Donald Trump）21號宣布，將任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為格陵蘭特使，打破美國在丹麥僅設立駐外大使的慣例，蘭德瑞隨即在X平台上表示，會協助川普把格陵蘭納入美國，此舉引發丹麥政府憤怒，表示將召見美國大使，歐盟也呼籲美國，尊重丹麥主權以及領土完整。
批美越界將召見美大使 丹麥外長：深感憤怒
蘭德瑞發文。圖／翻攝自X@Governor Jeff Landry
川普宣布消息後，蘭德瑞隨即在X平台上發文表示，很榮幸能協助川普，將格陵蘭納入美國，瞬間惹怒丹麥，丹麥外長拉斯穆森對美國舉措「深感憤怒」直言「我對（美國）任命這位特使感到非常不滿，尤其令我不滿的是，這位特使的發言完全不可接受。」
歐盟發聲呼籲美國 尊重丹麥主權、領土完整
丹麥外長表示將召見美國大使，要求對「越界行為」給個解釋，歐盟也發聲力挺，歐盟對外事務發言人艾拉努尼強調，維護丹麥王國的領土完整、主權以及邊界的不可侵犯，對歐盟至關重要。
川普早在6年前就曾提議收購格陵蘭，在第二任期更不諱言，不排除以武力手段達成目的，雖然最近幾個月提及次數減少，但其實丹麥8月就曾召見美國代理大使，對美方官員頻頻密訪格陵蘭，詢問民眾對納入美國的意見，表達不滿，如今川普打出「特使」牌，也再度引爆兩國的外交緊張。
國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／陳盈真
