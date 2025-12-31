川普企圖讓世界MAGA化？ CNN舉例「這7國」批：將個人意識形態輸出全球

美國總統川普。 圖：翻攝自 X《GP Q》

[Newtalk新聞] 昨日（30）美國《有線電視新聞網》（CNN）發布一篇評論性質的文章，題為「川普如何試圖讓世界 MAGA 化？」（How Trump is trying to MAGAfy the world），文內指出川普政府，尤其是第二個任期內公然干預他國內政、不合理地利用美國軍隊的暴力、以及對於全球極右翼孳生的危害。

川普戴 MAGA 帽。圖：翻攝自 X《Occupy Democrats》

美國過去上百年幾乎都在干預他國內政，尤其是在拉丁美洲，但大多不會承認——顯然川普已經連這種表象都懶得維持。川普作為一個民族主義、民粹主義政治運動的全球領袖，試圖塑造阿根廷、巴西、哥倫比亞、宏都拉斯、南韓、委內瑞拉、南非乃至歐洲的黨派政治。他甚至會透過惡劣的威脅手段達成目的，比如這 2 個月的宏都拉斯大選，川普表示如果保守派的納斯里．阿斯夫拉（Nasry Asfura）沒當選，宏都拉斯將會有「大麻煩」。

美國總統傳統上不願被視為公然干涉外國政治。首先，這相當不禮貌，會幫助政治對手，且民主的基本原則是全體選民決定誰來領導，有鑑於川普在 2020 年拒絕承認敗選，他似乎不太認同這種價值觀。況且，支持某個國家的特定領導人也可能適得其反，比如被視為干涉而引發反美浪潮，或是導致疏遠該國的政治人物。

川普公開要求以色列總統伊薩克．赫佐格（Isaac Herzog）赦免納坦雅胡身上的收賄、詐欺與背信起訴。圖：翻攝自 X《Benjamin Netanyahu》

在歐洲，川普政府現在似乎決心要破壞中間派和偏左翼政府的穩定。新的國家安全戰略主張是——歐洲文化因穆斯林移民浪潮，面臨「文明抹消」威脅。川普政府支持「愛國歐洲政黨」，並表示美國政策應優先，其正在分裂歐洲內部，培養抵抗歐洲當前走向的力量。

當然，美國過去也不是沒有明目張膽干預外國政治，最終打臉自己的例子。1953 年為了推翻共產革命後的古巴政府，中央情報局（CIA）策畫了豬灣入侵，最後遭受恥辱性的失敗。冷戰期間不斷透過政治操弄、暗殺、威脅干預拉丁美洲政府，其中許多最終變為軍事獨裁。美軍入侵伊拉克後沒發現「大規模殺傷性武器」，就改口說是要推廣民主等等。

很少有人像川普那樣公開表達，他將過去總統開創的行動推向極端，他無所不在，同時進行的策略反映了他強勢的個性以及政治運動的全球野心。

