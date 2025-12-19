川普低調簽署2026國防授權法 納入烏克蘭新援助

美國總統川普，美東時間18日低調簽署了「2026財政年度國防授權法案」，核准高達9010億美元的年度軍事預算，除了提供台灣10億美元資金，推進「台灣安全合作倡議」之外，也納入對烏克蘭的新援助，與限制撤軍等條文。（葉柏毅報導）

據路透社報導，白宮證實川普已經正式簽署這項法案，不過相當低調，並沒有舉行公開簽署儀式，現場也沒有安排媒體進入白宮橢圓形辦公室採訪。

法案規定，美方將透過「烏克蘭安全援助倡議」，分兩年向烏克蘭提供總額8億美元的援助，作為持續對抗俄羅斯侵略的軍事支援；同時，也編列了1億7500萬美元，協助拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞三國的國防建設。另外，儘管川普一向對強化歐洲防衛，持保留態度，法案中仍然包含多項支持歐洲安全的條文，與川普日前發布、立場親俄的「國家安全戰略」形成對比；與川普的一貫立場，也出現落差。

白宮聲明指出，川普之所以決定簽署這項法案，部分原因在於內容中納入多項川普先前的行政命令，包括為「金穹」飛彈防禦系統提供資金、以及取消五角大廈的多元、公平與包容（DEI）計畫等。