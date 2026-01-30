川普作亂是一時逆流 民主國家不可認敵為友

加拿大總理卡尼最近到中國訪問，與習近平打得火熱。東方IC

顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書

因為川普放言要把加拿大視作美國第五十一個州，又在兩國關係問題上霸凌加國，以致加拿大政府公開與川普叫板。總理卡尼最近到中國訪問，與習近平打得火熱，據說兩國簽署了不少合作協議，甚至準備分享情報。

你不跟我好，我就去跟你的敵人好，你欺負我，我就去找別的靠山，這種低層次的外交手腕，既極端短視，也完全本末倒置，把大國外交當作小孩子玩泥沙。

加拿大與美國是傳統的友邦，是意識形態領域的盟友，百年來如此，兩國維持相當密切的關係，互通有無，共同進退，歴來如此，兩國人民也建立了牢固的友誼。加拿大在任何國際議題上，從來都是美國的伙伴和戰友，加拿大在美國的羽翼下，享有幾乎絕對的安全環境。

可惜川普二次上台，帶著對世局強烈的不滿情緒，一上場就對加拿大下手，聲稱要吞併這個鄰居。這種蠻橫的嘴臉，胡說八道的作派，本來不必當真，因為這在法理上根本行不通，在現實上根本不可能，川普只是過一把癮，享受一點霸凌鄰居的快感而已。

當然，兩國的關係惡劣遠不只這一項，從友邦退化成對手也是事實，但卡尼至少忽視了三方面的因素。首先是美加兩國，始終都是普世價值陣營的盟友，相對於中俄朝伊邪惡軸心，美加不可能互相成為敵人，因為兩國不存在意識形態上勢不兩立的利害衝突。

川普再胡作非為，西方民主國家始終是一個整體，榮枯與共，脣亡齒寒。民主國家之間沒有生死存亡的問題，再怎麼吵，都是自家兄弟的吵，兄弟䦧於墻而外禦其侮，此中的輕重，稍有常識者都不會誤讀。

其次，川普一反美國長遠的國策，與盟友鬧翻，與敵國暗通款曲，他也是拿美國的根本利益在「玩嘢」，玩玩而已，玩到傷及美國本身的利益，他也必然玩不下去。他想以俄烏戰爭上偏袒俄國而取悅普京，但他的政治花招也玩不轉，至今俄國仍沒有得到什麼便宜。

川普是美國政界的一個異數，他是美國極右思潮的代表人物，是對多年美國左傾思潮的激烈反動，他的所作所為，都不符合廣大美國選民的意願，部份選民被他一時蠱惑，但時間一長，他的狂妄與自私自然會露出馬腳，美國人遲早都會認清他的真面目。他再作惡，也僅有三年時間，三年一過，自然有人會挺身而出，糾正他種下的禍根。

所以，川普的破壞，在漫長歴史進程中，只是一時的逆流，時間一過，他的效應就會遞減，他造成的破壞會被糾正過來。因此，西方民主國家大可不必因為川普一時之亂，就放棄本身固有的陣勢，跑去與中共握手言歡，這是目光短淺的一種表現。

最後，川普好事多為，在國內排斥異已，借總統之權謀私利，隨時踩法律紅線，幾成美國史上最大一個獨裁者。他到處樹敵，放棄美國百年的道義傳統，借口讓美國再次偉大，而置美國於自絕於盟友的處境當中，這都是基於他本人身上嚴重的心理疾患。

川普有自大狂癥候，狂妄到令人非夷所思的地步。他胡作非為，神經刀亂舞，在國內挑戰固有的建制，挑戰現有的法律體系，借總統之權，謀取個人與家族的利益，這種行事作風，基於目空一切﹑老子天下第一的變態心理。

他又有一種隱秘的虐待狂心態，他報復政治對手，壓迫與他理念不同的機構和個人，對於阻礙他政治議題的族群，不惜使用暴烈的手段。在他力排眾議一意孤行的過程中，為大量無辜民眾製造個人和家庭的精神和肉體痛苦，他在幹這些非人性的勾當中，隱約有一種不宣之於口的快感。

川普以讓美國再次偉大的借口，推行極右政治路線，但他迷惑公眾只是暫時，美國人有悠久的理性傳統，多數人都能從自身利害去判斷是非曲直。川普二次上台僅一年，美國已隱伏嚴重的社會矛盾，對外又盟友星散，孤掌難鳴，美國沒有再次偉大，而是荊棘滿途。

包括法國總統馬克龍，加拿大總理卡尼，以及即將訪華的英國首相斯塔默，都不是有遠見的政治領袖，他們著眼的只是暫時的處境，只是一國之私，而放棄整個西方民主陣營的共同利益。即使川普一人作亂，若西方各大強國聯手，仍可與美國分庭抗禮，大可不必去拾中共的餘唾，不遠千里跑去為習近平站台。

川普之亂只剩三年，三年對世界歴史來說只是一瞬，川普的破壞力，長遠來看仍舊有限，反而西方民主陣營如果因此而分崩離析，此後又沒有具歴史魄力的政治強人出來收拾殘局，結果是西方民主陣營走向沒落，而中俄朝伊趁勢崛起，那才是時代最大的悲劇。

馬克龍﹑卡尼和斯坦默相繼訪華，舒解了習近平內外交困的處境，四月間川普又去，可能還有其他西方國家領袖爭先恐後。習近平多得川普「唔少」，中共或許又靠川普這個異數，多苟延殘喘幾年。

誰叫美國人要選這麼一個草莽貨色來管理國家？美國人也要為自己的選擇付出代價。我們對川普的危害要有足夠心理準備，但也不必太擔心，他最多有三年總統命，他沒有那麼大的能量去禍害世界。

歴史潮流是無法違拗的，人類社會總是向善，向理性寬容﹑民主自由去發展，世界範圍內，逆境時會出現，但總的趨勢是普世價值的全面實現。黑暗都會過去，坎坷會被踏平，那些為一時的挫折而六神無主的人，始終會被時代拋棄，他們只是過客，不是改變歴史的主角。

