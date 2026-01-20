川普併吞威脅不斷 北美司令部軍機飛赴格陵蘭、丹麥駐軍持續增加

2026.1.19，更多丹麥士兵搭機抵達格陵蘭。路透社



美國總統川普不排除使用武力也要拿下格陵蘭，引發美國與北約盟國之間的強烈緊張情勢。北美航太防衛司令部週一（1/19）發聲明表示，近日將有軍機飛抵格陵蘭，但強調此乃規畫已久的計畫，且獲得外交許可。

北美航太防衛司令部（NORAD）週一在X平台發文說：「NORAD軍機很快就會抵達格陵蘭的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。」NORAD在聲明中強調，此次軍機派遣乃長期規劃活動，將負責美國、加拿大和丹麥的聯合防禦行動。

廣告 廣告

NORAD表明，此次軍事佈署乃經過丹麥和各軍種協調，並獲得外交許可，而格陵蘭自治政府事先也已獲得通報。

皮圖菲克太空基地位於格陵蘭西北部，有美軍駐守並在此佈署飛彈防禦系統。

川普政府聲稱因為丹麥和格陵蘭無法防禦來自俄羅斯和中國的威脅，所以美國有必要擁有格陵蘭主權。但有專家批評，明明NORAD在當地就有防禦系統，川普的藉口相當不合理。

格陵蘭長期以來屬於丹麥領土，擁有高度自治地位。丹麥也是北約會員國之一。美國威脅北約盟國，令其他歐洲國家繃緊神經。

丹麥軍方人士表示，駐紮在格陵蘭島的丹麥士兵人士將持續增加。當地時間19日晚上，一架載有數十名丹麥士兵的飛機降落在格陵蘭自治首府努克。另外，來自丹麥陸軍第一旅大約58名士兵同一天也抵達格陵蘭島的康克魯斯瓦克（Kangerlussuaq）。

瑞典國防部週一強調，若事涉格陵蘭和丹麥主權議題，挪威絕對站在他們那一邊。

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）週一在國防課程開幕記者會上指出，芬蘭派駐格陵蘭的兩名軍官將照原規劃執行在北極演習，例行軍事交流。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）週一在記者會上表示，格陵蘭危機可說是他總統任期間的最大挑戰。史塔布說：「這對芬蘭人來說之所以困難，是因為事件涉及丹麥如此親密的盟友，以及領土完整、主權與自決權等根本性議題。」

史塔布表示，他不相信美國真會使用武力奪取格陵蘭。

更多太報報導

看不下去！美3大樞機主教要求川普依照道德良知推行外交

川普拒回應是否武力奪取格陵蘭 MAGA口號變身：讓美國滾開

川普威脅強取格陵蘭 美歐貿易戰逼近引爆、金價飆漲股市重挫