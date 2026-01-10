川普併吞格陵蘭? 丹麥媒體揭歐洲抵禦3劇本：外交、嚇阻、制裁

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普對格陵蘭執念深重，一副不把它併吞、就誓不罷休的態勢。面對比自己強大恐怕百倍的「盟友」，歐洲又該如何應對，才能夠保住這處丹麥的屬地？丹麥媒體《政治報》（Politiken）於9日刊出專文分析，針對川普可能的行動，整理出三套應對劇本，從緊張程度最低的外交手段，再到派駐軍隊作為嚇阻，以及情勢徹底失控的兵戎相見。

美國總統川普想併吞格陵蘭，丹麥媒體揭露歐洲可抵抗的三套劇本，從外交手段到象徵性軍事嚇阻，再到經濟制裁。（圖／翻攝自X平台 @jurgen_nauditt）

階段一：利誘

文章直言，面對世界超級強權，格陵蘭與丹麥需要歐洲整體的幫忙。目前美國川普政府，仍在採取「利誘」的階段，像是去年3月副總統范斯（JD Vance）高調訪問格陵蘭，以及更為隱匿的認知作戰，甚至是由美國富商收購格陵蘭的企業、地產。川普還於去年底指派了格陵蘭特使，由他以幫助獨立為誘餌，遊說當地人支持併入美國。

只不過，川普的認知作戰成效不佳，他施加的壓力越大，民調所顯示的反美情緒越高漲。時間轉到今年1月3日，隨著委內瑞拉斬首行動成功，川普態度趨於強硬，揚言不排除對格陵蘭動武，言語恐嚇也不斷升級。

美歐高峰會

法國國際關係研究所（IFRI）的總監坦博姆（Élie Tenenbaum）認為，歐洲的應對，端看美國的下一步，屬於「直接的軍事行動，抑或更為政治性的動作」。

坦博姆指出，歐洲可藉由在格陵蘭大張旗鼓召開美歐高峰會，取得主動權。峰會將由丹麥和格陵蘭領銜主辦，並獲得德國、英國、法國、加拿大這些北約強大盟國力挺，而川普將被邀請與會，逼他說清楚自己的想法。坦博姆說道：「川普自己從沒來過格陵蘭，或許藉由這方式，可以迫使他說出自己的計畫，並直接就此詢問他。這將逼得美國人必須給出解釋，然後就能討論實質內容。」

格陵蘭的反川普併吞示威，攝於2025年3月。（圖／翻攝自X平台 @jurgen_nauditt）

階段二：實質方案

川普失去了耐心，消息稱他的政府正草擬各種取得格陵蘭的方案。丹麥國際研究所（DIIS）的資深研究員桑德加德（Rasmus Sinding Søndergaard）稱：「美國人認為已經搞得夠久了，所以我們現在，正進入美國將提出具體方案的階段。」

不過，美國想提出可行的方案，並非易事。以川普最為偏好的收購來說，先不論格陵蘭民眾壓倒性反對，他還須說服國會願意放行相關資金。問題是，美國的國會與公眾，都並不熱衷買下格陵蘭。根據YouGov 7日出爐的民調，支持的民意僅28%，反對比例高達45%。桑德加德說：「所以，難以想像收購格陵蘭的提案，會獲得國會多數支持。當然，不能排出他會以創意的方式獲得資金，比如委內瑞拉的石油收益，據稱這些錢都流入川普名下的基金。」

至於同樣備受討論的《自由聯合協定》（Compact of Free Association），美國與帛琉、馬紹爾群島和密克羅尼西亞聯邦，都簽有此軍事協議，但套用在格陵蘭身上，則有曠日廢時的問題。桑德加德指出：「首先，格陵蘭必須辦理獨立公投。但這點在現政府下，很難發生，所以恐怕還得先辦一場大選。之後新政府還得再與美國談判，之後又就協議舉辦另一場公投。川普這邊還須獲得參議院三分之二同意通過。」

桑德加德直言，整個過程遠超過「收購格陵蘭」選項，再加上川普希望在他任內辦成，以及期中選舉民主黨或拿下參眾兩院的變數，都使此方案困難重重。

秀肌肉嚇阻

如若外交手段不起效果，歐洲恐怕得擺出所謂的「象徵性軍事姿態」。經過與格陵蘭、丹麥的協調，歐洲盟國派兵進駐格陵蘭，顯示島上有歐洲的軍事存在，但無意與美國發生衝突。此舉目的在促使美國三思。

坦博姆解釋：「並非很嚴肅的軍事嚇阻，但是卻在告訴美國，如果他們選擇軍事行動，將與歐洲士兵直接衝突。」

德洛爾研究所（Institut Jacques Delors）的國安專家涅索托（Nicole Gnesotto）更進一步，認為應部署「純粹用於嚇阻」的軍隊在島上。涅索托稱：「這是告訴美國人：『怎麼樣？難道你真的要殺害自家北約的士兵？』」

但根據1951年丹麥與美國簽署的格陵蘭防禦協議，任何派駐島上的歐洲部隊，事先得獲得丹麥與美國雙方的首肯。去年法國提出向格陵蘭派駐軍隊，就遭到了丹麥拒絕。目前，並無歐洲國家的領袖討論此方案。

委內瑞拉強人總統馬杜洛，於美軍的3日奇襲當中，從自己如同碉堡的住所被抓走。（圖／翻攝自X平台 @WarlordDilley）

階段三：武力強行併吞

如果談判陷入僵局，川普恐怕選擇武力強行併吞。在動武之前，川普可能放話懲罰丹麥企業、撤除對烏克蘭的援助，甚至揚言解散北約，引發歐洲恐慌。丹麥將面臨來自部分盟國的壓力，因為對這些國家而言，北約的存在比起丹麥更為重要。

最終，川普對委內瑞拉的軍事行動，將在格陵蘭上演。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的歐亞俄計畫主任伯格曼（Max Bergmann）說：「我可以想像，美國會告訴丹麥，你把你的軍隊從格陵蘭撤出，並要求格陵蘭的警察別擋道，否則他們將被殲滅。」

伯格曼表示，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）十分奉承川普，再加上軍方的服從文化，五角大廈應該已奉命擬定軍事干預格陵蘭的計畫。

桑德加德抱持相同看法，川普可未經國會同意，先一步發動軍事行動。問題是事後，相關款項和格陵蘭的法律地位，不論是聯繫協議，抑或自治特區，川普要如何獲得國會支持。根據YouGov民調，美國支持對格陵蘭動武的民意僅8%，就連川普自家共和黨選民也只有15%比例。

歐洲祭出經濟制裁

但在美國動武以前，先襲來的，或許是歐洲祭出經濟制裁。坦博姆強調：「最好是先發制人、經過協調一致的制裁，要避免被動又混亂。」

多名專家討論，可制裁特定美國的企業與產品，對個人實施旅行禁令。只是據坦博姆的說法，歐洲從未顯示出能夠對美國施加嚴厲制裁，因此可能仍不足以威脅美方。

知名法國安全專家海斯堡（François Heisbourg）認為，下一步，歐洲應該放話禁止購買美國武器、要將美國自歐洲的數位市場排除。涅索托直呼前述措施「很極端」。

涅索托稱：「如果美軍明天就搭直升機登陸、建立基地，或者未經同意展開演習，那麼，可以這樣做。但制裁首先應針對個人，然後才是企業。」

