川普併吞格陵蘭 傳祭「99年世紀租約」、送美籍公民身分





美國總統川普（Donald Trump）再度將目光投向丹麥自治領土、世界最大島嶼「格陵蘭」（Greenland），不僅揚言要取得該島控制權，還對丹麥及多個歐洲盟友加徵新一波關稅，明確將貿易懲罰與「出售格陵蘭」掛鉤，引發歐洲強烈反彈，主要國家痛批此舉形同「經濟勒索」。

根據《基輔郵報》（Kyiv Post）報導，川普已指示幕僚準備多套「格陵蘭方案」，並計畫在本週瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）上，直接向歐洲盟友提出。方案之一是提出長達99年的「世紀租約」，另一方案則仿效「波多黎各模式」（Puerto Rico Option），讓格陵蘭居民取得美國公民身分與貿易優惠，試圖淡化歐洲的政治反彈。

消息人士指出，川普近期明顯升高壓力，不僅暗示動用軍事力量，還宣布自下月起對丹麥及部分歐洲國家課徵10%關稅，並在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文直言，除非完成「全面購買格陵蘭」，否則關稅將持續徵收。

歐盟隨即展開反制討論。歐盟外交高層已研議重啟對價值930億歐元美國商品的報復性關稅，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更呼籲啟動「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI），這項被稱為「經濟大砲」（big bazooka）的法案，允許歐盟對以經濟手段逼迫他國讓步的行為祭出全面制裁。

多國領袖聯合聲明指出，關稅威脅正嚴重破壞跨大西洋關係，並重申將捍衛主權。荷蘭外長更直指此舉是「赤裸裸的勒索」。

此舉也震動北大西洋公約組織（NATO）。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）強調，美國不會退出北約，但也直言歐洲必須理解，安全仍需仰賴美國保護傘。多名國會議員警告，若以武力奪取格陵蘭，等同與北約開戰，恐重創聯盟根基。

隨著達沃斯峰會逼近，外界普遍認為，這場「格陵蘭爭奪戰」已從政治奇想，演變為一場牽動貿易、主權與安全的重大地緣政治危機，恐成為考驗西方聯盟團結的關鍵引爆點。



