川普來真的 美特使：格陵蘭協議必將達成

美國總統川普(Donald Trump)日前重提對格陵蘭的野心，讓歐洲國家備感壓力。美國格陵蘭特使蘭德瑞(Jeff Landry)今天(16日)接受福斯新聞(Fox News)訪問時表示，他相信美國最終將與丹麥達成共識，並強調川普對這座北極島嶼是「認真的」。

衛報(The Guardian)報導，蘭德瑞表示，隨著事態發展，他認為美國與丹麥將達成協議。他說：「我認為總統已經講得很清楚，他也向丹麥表明了他的訴求。現在就看國務卿盧比歐(Marco Rubio)和副總統范斯(JD Vance)如何達成這項協議了。」

與此同時，由美國兩黨議員組成的11人國會代表團今天抵達丹麥，預計將與丹麥和格陵蘭總理舉行會談。代表團成員之一、民主黨籍參議員威爾希(Peter Welch)表示，此次訪問丹麥的主要目的，是展現國會對丹麥的重視，「我們非常感激、需要丹麥，我們也支持雙方繼續維持合作關係。」他也呼籲建立一個「更強大而非更脆弱的北約聯盟」。

格陵蘭是丹麥的海外自治領土，然而川普揚言接管格陵蘭的言論已促使歐洲國家採取行動，英國、芬蘭、法國、德國等多個歐洲國家近期將在格陵蘭展開演習，阻止川普對當地進行軍事打擊。(編輯：楊翎)