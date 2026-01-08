川普侵略野心不輕忽！美軍如犯格陵蘭 丹麥：士兵直接開槍射殺

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普覬覦格陵蘭，7日宗主國丹麥發出警告：如果膽敢入侵，士兵將直接開槍！丹麥所依據的，是一條1952年即生效的交戰規則，當中規定守軍應立即開火，之後再通報上級。

隨著同為北約盟國的美、丹關係極度緊張，格陵蘭成為地緣政治未爆彈，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）終於鬆口，表示自己將於下週會見丹麥官員，討論格陵蘭議題。

丹麥國防部證實，1952年的交戰規則仍有效，士兵遭遇入侵可直接開火，不須也不應等待上級指示。圖為網友的AI生成示意圖。（圖／翻攝自X平台 @defense_civil25）

美軍入侵？先殺再說

丹麥國防部7日向當地媒體《貝林時報》（Berlingske）證實，1952年的交戰規則仍有效，士兵不用等到命令下達，可自行直接射殺敵軍。

據《貝林時報》報導，該項規則規定，如果遭到侵略，「遇襲部隊應立即展開戰鬥，而無須等待或尋求命令，即便相關指揮官並不知曉已宣戰或進入戰爭狀態。」

丹麥國防部告訴《貝林時報》：「關於國家遇襲與戰爭狀態的軍事防禦預防措施，此命令依然有效。」

盧比歐下週拆彈

同一天在國會山莊，美國國務卿盧比歐被記者問及，為何川普政府仍未回應丹麥的格陵蘭討論請求。盧比歐對此回答：「我將於下週與他們見面。」

至於川普政府會不會排除對格陵蘭動武的選項，盧比歐不願多談：「我在這裡不是要談論丹麥或軍事干預。我會與他們對話，但我今天不會再就此多說。」

格陵蘭與丹麥本土的地圖。左邊大島為格陵蘭，右邊為丹麥本土。（圖／翻攝自X平台 @Megatron_ron）

保護格陵蘭！丹麥砸4300億

眼見美國來勢洶洶，丹麥防相暨副首相波爾森（Troels Lund Poulsen）6日晚間宣布，因為「我們所面臨的嚴峻安全狀況」，政府將花費880億丹麥克朗（約4300億台幣）重新武裝格陵蘭。

波爾森在聲明說道：「我希望美國也承認事實，並且與我們就共同的北極安全利益進行合作。因為丹麥仍想作為美國的盟友，但這需要雙方相互展現尊重與合作的意願。」

波爾森發布這項聲明的不久前，白宮才表示，川普及其幕僚正思考各種取得格陵蘭的方式，動武也是其中之一。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在給媒體的電子郵件寫道：「總統和他的團隊，正討論多個達成此重要外交政策目標的方式，當然，動用美軍一直是三軍統帥的選項之一。」

川普一向辯稱，為了捍衛北約安全，以及在北極地區抵禦中國與俄羅斯的威脅，美國需要控制格陵蘭。

