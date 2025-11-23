川普俄烏終戰案遭轟！歐美齊批是「普丁願望清單」 盧比歐稱是俄方清單又急改口

川普推動俄烏和平草案遭批過度親俄，方案內容引發歐美政界震撼。（圖／達志／美聯社，下同）

川普政府近期提出的28點俄烏和平方案，被外界形容宛如烏克蘭的「喪權辱國條約」，不僅要求基輔讓步割地、限縮軍力，還須明文放棄加入北約，更被歐洲官員與美國政界批評為「普丁的願望清單」。據外媒報導，美國國務卿盧比歐私下透露，該草案內容其實來自俄羅斯，不代表美國政府立場。然而，盧比歐與國務院事後卻改口，堅稱該方案確實是由美國起草，屬於官方政策構想。

歐洲多國批評川普方案未經協商，內容嚴重偏袒俄羅斯。

《紐約郵報》等外媒指出，川普團隊希望烏克蘭能在11月27日感恩節前接受該方案。據知情人士透露，烏克蘭總統澤倫斯基已與美國副總統范斯會談，並同步與英、法、德領袖磋商對案。消息指出，這份由川普政府與俄方討論後成形的和平草案，已轉交烏克蘭總統澤倫斯基參考，美方希望烏方能在11月27日感恩節前簽署。

廣告 廣告

盧比歐先稱方案為俄方清單，後改口強調為美方草擬，引發關注。

不過《美聯社》報導，盧比歐私下向兩位參議員表示，該草案內容其實來自俄羅斯，不代表美國政府立場。然而，盧比歐與國務院事後卻改口，堅稱該方案確實是由美國起草，屬於官方政策構想。另據澤倫斯基表示，烏克蘭正面臨建國以來最艱難的抉擇：「是在尊嚴與失去盟友之間取捨。」他強調將提出替代方案爭取美方理解。

據目前公開的草案內容，這28點條件主要包括以下幾個核心方向：

■ 主權與領土讓步

－烏克蘭需承認克里米亞、頓內茨克、盧甘斯克為俄領；赫松與札波羅熱地區則按接觸線凍結實控

－其餘前線區域由烏軍撤離，作為非軍事緩衝區

■ 軍事與地緣限制－烏軍兵力限制在60萬人

－烏克蘭須將「不加入北約」寫入憲法，北約同步承諾不接納

－北約不得在烏領駐軍，美國與歐洲戰機僅部署波蘭

■ 安全條件設限－若烏攻擊俄羅斯領土，美國安全保證失效

－若俄羅斯再犯，美歐軍事反應與制裁全面恢復

－雙方承諾不得再以武力改變協議後的邊界

■ 經濟與重建安排－美歐出資成立烏克蘭重建基金

－凍結的俄資1000億美元投入重建，美國可獲一半利潤

－俄資逐步解凍並與美國啟動共同投資平台

■ 俄羅斯國際復位與經貿利益

－俄國逐步解除制裁、重返G8

－雙方簽訂能源、基建與高科技合作協議

■ 人道與制度安排－戰俘與遺體「全部換全部」

－平民與兒童被釋放，開展家庭團聚計畫

－烏克蘭百日內舉行選舉，戰爭罪行全面赦免

－設立由川普主導的「和平委員會」監督執行，違規將制裁

■ 核能與不擴散承諾

－札波羅熱核電廠由國際原能總署監管，電力由俄烏各半

－延長核武裁減條約（START）－烏克蘭確認為非核武國

此案在歐洲多國引發震撼與強烈反彈，批評內容偏袒莫斯科，且未經歐盟諮商就直接送交烏克蘭。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯公開表示，任何和平方案應建立在對受害方的支持基礎上，而非要求受害國妥協退讓。一名歐洲官員更直言，該文件「看起來就像先用俄文寫的，再翻譯成英文」。美參議員朗茲亦表達類似看法，質疑文件來源，川普強調，該草案僅為起點，非最終協議，但在烏克蘭持續戰爭與歐洲安全高度緊張之際，這份被視為偏向俄方的提案，已在西方政界與輿論間引爆強烈質疑與警戒。

盧比歐先稱方案為俄方清單，後改口強調為美方草擬，引發關注。（圖／翻攝自X，New York Post）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

時隔5年再訪日本卻大改觀！ 他曝「4大差異」：越來越像台灣

搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」