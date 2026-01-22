川普保證不動武 格陵蘭協議內幕曝2／川普承諾不對格陵蘭動武 框架協議暫緩對歐徵稅

美國總統川普承諾不對格陵蘭動武，但並未放棄收購格陵蘭。（路透社）

美國總統川普昨天(1/21)和北約秘書長呂特，在達沃斯論壇的場邊進行雙邊會談，同意了一項北極圈、涵蓋格陵蘭的框架協議。而且川普強調，這項協議是永久性的，仍打算繼續討論收購格陵蘭，但也同時暫緩對歐洲加徵關稅。儘管協議內容還沒曝光，但紐約時報最新報導揭露，格陵蘭恐怕得割讓小片領土的主權讓美國蓋軍事基地。

美國總統川普承諾不對格陵蘭動武，但不代表美國奪島的野心就此消失。川普揚言並未放棄收購格陵蘭，會後立刻找來北約秘書長呂特，到場邊聊聊，最終決定達成一項北約和美國，對北極圈包含格陵蘭的框架協議。

廣告 廣告

美國總統川普：「協議很快就會公佈我們拭目以待，目前還在進行中，但進展相當順利，它讓我們得到一切我們要的。」不愧是最了解川普的辣個男人，隨後川普在社群上宣布，暫緩二月一日起對歐洲八國加徵關稅，呂特很懂表達感激知情給川普大力灌迷湯。北約秘書長呂特：「他川普是地表上最強國家的領導人，是北約最堅強的盟友，而他現在在做的事正是我在他第一任期時，就預期他連任後會做的事。」

川普揚言，這項框架協議將是永久性的，美國也會持續派代表協商，但地主國丹麥絲毫不敢大意。丹麥外交部長拉斯穆森：「這次演講之後，很明顯川普總統的野心依然存在。」因為根據紐約時報，從三名知情人士掌握的消息，丹麥將依照框架協議，把格陵蘭島上數塊小面積土地的主權，讓給美國興建軍事基地。

福斯新聞主持人vs.對北約秘書長呂特：「（格陵蘭是否在這個框架協議中仍然屬於丹麥王國？），我和總統今晚的談話中沒提到這個問題。」川普覬覦格陵蘭原因之一，正是因為美國要打造的金穹防空系統，勢力範圍將涵蓋格陵蘭，預防俄羅斯透過最短直線距離對美國發射飛彈，川普的金穹系統證實已排除中國和俄羅斯，俄羅斯總統普丁：「格陵蘭與我們無關。」

如今面對川普威嚇來勢洶洶，各國紛紛夾縫中求生存。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

川普保證不動武 格陵蘭協議內幕曝1／危機解除？ 川普排除動武奪格陵蘭卻示警北約：會記仇

川普打造「和平理事會」 梵蒂岡證實教宗良十四世獲邀加入

25年破冰首航！委內瑞拉臨時總統將訪美 川普力挺新政權