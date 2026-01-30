川普保證努力維持「房價高檔」：讓不努力的人買不起房

川普強調，要讓房價維持高檔，讓不努力的人買不起房。（資料圖／美聯社）





美國總統川普（Donald Trump）29日在內閣會議中轉述「住房與城市發展部長」特納（Scott Turner）的說法指出，去年12月美國房屋銷售「大幅成長，創下三年來最強勁表現」。川普也強調，會讓有房族持續富有，不會讓不夠努力的人買得起房子。

全美不動產經紀人協會（NAR）確實公布，經季節性調整後，12月成屋銷售年率達435萬戶，接近三年來高點。不過，該數據年增幅僅1.4%，成長幅度相當有限。

廣告 廣告

川普曾多次表態，希望維持高房價以提升民眾的淨資產，但此一政策方向，可能導致住宅建設水準持續偏低，並進一步排擠首購族進入市場。

川普在會中表示，「對於已經擁有房產的人，我們會讓他們繼續富有。我們會把房價維持在高檔，不會為了讓一些不夠努力的人買得起房子，而去摧毀現有屋主的房屋價值。」

他同時強調，政府仍將致力於改善購屋條件，包括設法壓低利率，但前提是「要保護那些人生第一次感覺自己過得不錯、感覺自己是富有階層的人」。

川普直言，「我不希望房價下跌，我希望房價上漲，讓已經擁有房屋的人受益。」

更多東森新聞報導

新／日本岩手縣5.1地震！震源深度20km無海嘯

新／日本千葉連4震！最大震度4 無海嘯疑慮

鍾愛阿公？他「空地性侵8旬翁」3度遭捕 受害者全長者

