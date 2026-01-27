川普修理南韓「做給台灣看」 他揭藍白兩大戰略錯誤：中共玩這套！
政治中心／林昀萱報導
美國總統川普因不滿韓國國會遲未通過台美關稅相關協議，27日凌晨突然發文，宣布對韓關稅由原本談定的15%逕行調高至25%。此舉不僅震撼青瓦台，更讓國內政壇高度警覺。總體經濟學家吳嘉隆也提問「川普修理韓國給台灣看，藍白還要繼續擋國防預算與貿易協議嗎？」並分析藍白戰略上的2大錯誤指出「中共玩的就是這一套」。
吳嘉隆在臉書指出：「國民黨這邊或藍白陣營，還在以為為了反台獨，就要聯合中共，這是戰略上的錯誤，而且是很大的錯誤。接著，國民黨以為如果他執政，兩岸關係會緩和，這又是戰略上的錯誤，因為兩岸關係的緩和，有很大的因素是決定在國際局勢，例如馬英九時期是美國的歐巴馬執政，那時候美國這邊是左派，而中國那邊是剛剛從陳水扁的執政驚嚇當中緩過神來，當然要證明對中國友善符合台灣的利益，但是，這不等於國民黨如果再執政，中共會繼續對台灣友善。」
吳嘉隆直指現在的局面是，中共認為他已經把對台工作做到台灣內部，在台灣內部有代理人，有收買各種人，來為他講話，在這種情況下，一旦國民黨重新執政，中共會認為他們的代理人在台灣控制局面，這是歷史機遇，一定要抓住時機，趕快拿下台灣。「所以不斷對國民黨或藍白陣營加壓力，直接把他們的要求講出來，如果你接受，沒事，就是等於向他投降了，如果你抗拒，那就撕破臉，看你能撐多久，現在中共玩的就是這一套。」
吳嘉隆續指，「你看他現在要中國國民黨接受兩岸統一以後的制度，不要再講中華民國，要國民黨「去中華民國」，這是對國民黨的羞辱，也是對台灣的羞辱，然後國民黨能怎麼應對？還認為自己執政就可以讓兩岸關係緩和是嗎？差多了！」他表示，現在國際局勢轉為美中對抗，美國不但支持台灣，也會支持日本，菲律賓，當然也有澳洲，都是要圍堵中國，制約中國的擴張主義，不會讓中國突破第一島鏈。這才是美國的國家利益與核心利益！在這種局面下，中共的盤算，一定是以台灣為突破口，要拿下台灣，控制第一島鏈，所以，根本不會有中國國民黨的空間。中共要的「就是你投降，把中華民國拿掉。現在是要你投降，將來是要你進集中營，再教育，因為你根本不是共產黨人，何況，連共產黨和自己人都要不斷鬥爭，所以別以為中共會放過你國民黨人。」
吳嘉隆痛批國民黨人太天真，居然以為自己可以搞定共產黨，可以為台海兩岸創造和平架構，緩和兩岸緊張關係，不知道真正能緩和兩岸緊張的，反而是美國的「以實力打造和平」的路線，才是真正讓共產黨不至於輕舉妄動的力量。「中國的海外擴張，毫無疑問，首先是要突破第一島鏈，在太平洋挑戰美國的霸權地位，而美國為了自己的霸權地位，也必須阻止中國這麼做，這才是美中對抗的地緣政治本質，跟台灣內部是不是統派執政或獨派執政完全沒有關係，國民黨人最好自己要掂量一下自己，別自我幻想，以為是自己上台才能有緩和的兩岸關係」。他認為，台灣只能選擇站在民主自由陣營，走堅決反共路線，才能維護目前的和平安全，痛斥任何想跟共產黨妥協的努力，都會證明是與虎謀皮，自欺欺人。
吳嘉隆總結，韓國的親中派現在陷入困局，以為還可以「安全靠美國，經濟靠中國」，這樣是不行的！因為，川普與美國人哪有這麼好欺騙呢？「道理都是一樣的，你要和平，你要安全，你就要付出代價，自由不是免費的！從韓國到台灣，你不堅決反共，美國就不會給你好日子！所以，你覺得你能對付得了美國嗎？美國今天修理韓國，把關稅從15%直接提高到25%，如果再不聽話，關稅還會再拉高，這一切都有做給台灣看的味道，不要以為美國人很好忽悠好嗎？！」
