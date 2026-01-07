川普借美股大漲向最高法院喊話：確保美國能繼續「前所未有的偉大征程」

美國總統川普（Donald Trump）於1月6日上午透過其社交媒體平台Truth Social發表系列貼文，針對美國股市近期全線突破歷史新高的表現表達強烈慶賀。川普在文中將金融市場的強勁勢頭直接歸功於其推行的關稅政策，並稱此現象標誌著國家實力進入「轉捩點」。



川普在貼文中寫道：「美國股市剛剛再創歷史新高——全部都是！！！」他緊接著向其經濟政策的核心支柱致敬，高呼「感謝關稅先生！！！」（Thank you to Mr. Tariff!!!）。川普強調，關稅不只是其經濟治理的關鍵工具，更是保護美國勞工、重振國內製造業，並有效反制外國競爭對手不公平競爭的必要手段。

呼籲民眾共同「祈禱」最高法院做有利判決



在此次發言中，川普將股市表現與國家安全緊密掛鉤。他主張，「美國優先」（America First）的貿易政策不僅強化了美國在全球談判中的籌碼，更帶動了國內的經濟繁榮。他進一步指出，透過關稅減少對外國供應鏈的依賴，能確保關鍵產業根留美國，並感嘆：「我們的國家安全和金融安全從未如此強大！」

廣告 廣告

然而，這份慶賀聲中也隱含了對當前司法攻防戰的關切。川普在文中呼籲美國民眾共同「祈禱」，希望最高法院能作出有利裁決，確保美國能繼續處於其所稱的「前所未有的偉大征程」。

目前，川普政府推行的大規模關稅政策正遭遇總統權限範圍的法律挑戰。爭議焦點在於，如此影響深遠的經濟行動是否必須獲得國會的明確授權。批評者認為，過度擴張行政權限可能擾亂市場秩序並引發通膨；而支持者則堅稱，在面對全球貿易失衡與敵對國家的經濟脅迫時，強而有力的行政干預是保護國家產能的至高利益。

投資人對美國經濟持續成長有信心



市場分析指出，美股各大指數的攀升反映出投資者對美國經濟成長持續性的信心。儘管部分經濟學家警告，關稅可能導致部分商品進口成本上升並轉嫁至消費者，但川普始終堅持這是一項必要的「取捨」。他認為，為了換取美國的產業獨立與勞工保障，短期內的成本調整是值得的。



川普此次強而有力的表態，再次鞏固了其「強硬貿易執法帶動經濟實力」的執政主軸。隨著最高法院對關稅授權案的審理進入關鍵階段，白宮與司法體系之間的角力，將直接決定這套「關稅驅動型」經濟模式的法律根基與未來走向。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

