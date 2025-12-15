川普停止移民審簽 社媒紀錄納審查

11月26號華府一個地鐵站旁發生槍擊，遇襲的國民兵一死一重傷，地點距離白宮只有兩條街。

牽連無辜者同胞 移民犯案效應擴大

凶手是阿富汗籍的拉坎瓦，曾經在美國CIA工作。2021年美國怕他遭清算，准許入境；2025年4月獲美國政治庇護。川普在社群媒體上說，他要永久禁止從第三世界接收移民；破壞美國秩序的移民，政府會取消他們的美國籍，還要停止提供聯邦補貼跟福利給非國民。

UN籲善待需庇護者 川普仍砲火四射

如今華府槍擊，等於關閉了阿富汗移民申請者入境美國的大門。聯合國人權事務高級專員辦公室，緊急呼籲各國善待尋求庇護的人，但川普根本不管，繼續砲火四射。

川普仇視移民 索馬利亞裔移民自危

川普掃到了索馬利亞移民，還點名索馬利亞裔聯邦眾議員奧瑪爾。川普也挖苦明尼蘇達州州長華茲，因為明州的友善政策，吸引了最多索馬利亞移民定居當地。

明州的移民社群本來就為了ICE查緝無證移民，飽受困擾，現在索裔移民又成箭靶，索裔經營的商店得勒緊褲帶度小月了。

責任編輯／李家成

