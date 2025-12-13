川普停火說法遭泰國總理否認：戰鬥仍在進行

泰國總理阿努廷明確表示軍事行動將持續進行。 圖：翻攝自 騰訊網 新民晚報

[Newtalk新聞] 美國總統川普與泰國、柬埔寨領導人通話後宣稱，兩國已同意停止在邊境地區的戰鬥。然而，泰國總理阿努廷（Anuthin Chanwirakun）隨後在臉書上明確表示軍事行動將持續進行，直至國家安全威脅解除。泰國外長希哈薩今日下午召開記者會，進一步指出川普部分言論與事實不符，無法接受美方將近期多地雷爆炸事件描述為「意外」，並重申泰國的軍事反擊是對柬埔寨攻擊的正當防衛。

希哈薩在記者會中首先對川普關注區域局勢表達感謝，但隨即指出其發文內容未能準確反映事實，甚至可能源於資訊遭刻意扭曲。他特別反駁川普將泰柬邊境地雷爆炸形容為「意外」或「路邊炸彈事故」的說法，強調這些事件絕非意外，而是柬埔寨近期新埋設的地雷所致。截至目前，已發生七起類似事件，導致多名泰國士兵重傷。希哈薩表示，泰方已在昨日與川普的通話中清楚說明此點，他本人早前與美國國務卿盧比歐通話時亦曾指出相同情況。

廣告 廣告

此外，希哈薩透露，今日上午泰國邊境地區再度遭受柬埔寨軍隊使用 BM-21 多管火箭砲攻擊，造成四名泰國平民受傷。針對川普指稱泰方「報復行動過於激烈」，希哈薩反駁道，泰國的軍事回應是依照柬方行動程度所作的「相稱回應」，純粹出於防衛目的。他坦言，川普的言論影響泰國人民的感受，令泰方感到失望，但同時強調泰國與美國仍是長久的條約盟友，雙方長期在區域和平與安全上合作，軍隊曾並肩作戰，至今共享重要安全利益，此為雙邊關係基石。

希哈薩透露，今日上午泰國邊境地區再度遭受柬埔寨軍隊使用 BM-21 多管火箭砲攻擊，造成四名泰國平民受傷。（示意圖） 圖：翻攝「X」@Wutaigo

關於柬埔寨總理洪馬內提議使用衛星技術釐清衝突責任，希哈薩回應表示泰國並不反對，並建議可同步運用相關科技查明新地雷埋設情況，以展現最大程度的透明。儘管如此，泰國政府仍堅持當前軍事行動的必要性，總理阿努廷於聲明中明確表示：「泰國將持續採取軍事行動，直至確定國土與人民不再遭受任何危害與威脅。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美商務部長稱在美投資將超過2千億美元 台積電不評論：以公告為主

烏克蘭在2027年加入歐盟成俄烏和談變數！ 金融時報：將顛覆入盟審查機制