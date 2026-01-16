川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

歐記健保保費補助2025年底到期之後未獲國會延長，許多民眾保費支出大增，由於今年將有期中選舉，共和黨面臨壓力日增。川普總統15日公布健保計畫大綱，呼籲國會通過立法，直接送錢到美國民眾的健康儲蓄帳戶(health savings accounts)則是一大亮點。川普在預錄影片中說，政府會直接送錢給民眾，民眾拿到錢之後可以購買健康保險。

川普宣布的「偉大醫療保健計畫」(The Great Healthcare Plan)大綱包括直接送錢到健康儲蓄帳戶，民眾可以自行決定用來購買健康保險或支付醫療開銷。計畫當中也要求保險公司對收費制度提高透明度。川普呼籲國會把健保政策列為今年的優先推動目標。

不過，川普提議直接把原本要給保險公司的聯邦補助款項存進民眾健康儲蓄帳戶，遭到民主黨拒絕。民主黨人士說，相較於先前透過抵稅(tax credits)為民眾降低每月健保保費的作法，送錢到健康儲蓄帳戶是微不足道的替代方案。

川普的健保計畫大綱還包括降低處方藥品價格，讓美國藥價能與其他富有國家相等，負責跟藥廠議價的藥物福利管理公司(pharmacy-benefit manager)回扣取消。計畫大綱同時要求保險公司對收費、營收、拒絕給付、等候看病時間，做出更清楚的事先說明。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)主任奧茲(Mehmet Oz)在電話簡報中對媒體說，川普公布的架構對於國會研擬法案將有幫助。

白宮對於健保計畫細節並未提供進一步細節，例如政府到底會發多少錢給民眾購買健保，以及是否所有歐記健保(Obamacare)參加者都能拿到錢，還是只有參加銅級(bronze)計畫與災難級(catastrophic)計畫的民眾才有錢可拿。

目前健康儲蓄帳戶持有者大多是較富裕的美國人，有能力把錢放進戶頭，還有降低稅率的誘因。

華爾街日報15日分析，華府兩黨對峙的局勢下，川普提議要在國會通過立法難度極高，幾個月來健保補助都缺乏共識。

