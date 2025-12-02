川普健康亮紅燈？接受MRI檢查 官方活動減39%

圖／達志影像美聯社

高齡79歲的美國總統川普，最近傳出十月接受MRI磁振造影檢查，引多方揣測。白宮公布檢查結果，稱川普做了心血管和腹部的MRI，結果顯示完全正常；川普則自稱做了認知檢測，還拿了滿分。不過紐約時報分析數據指出，近八旬的川普恐難敵老化的現實，他第二任官方公開活動，明顯比八年前第一任時，減少了39%；在白宮的活動上也被拍到點頭、閉目。不過他依舊活躍於社群，也頻繁接受媒體提問。

福斯新聞記者 杜西 (2025.9.2)：「你週末是怎麼發現你死了？你有看到嗎？」

美國總統 川普 (2025.9.2)：「沒有。」

九月勞動節連假過後，美國總統川普才親自駁斥網路瘋傳他的死訊；現在過完感恩節，他的健康又成了媒體焦點。因為他出訪亞洲時，向記者透露自己十月初，在華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心，接受MRI磁振造影檢查。

美國總統 川普：「(磁振造影檢查你身體哪個部位？) 我不知道，就是磁振造影，身體哪個部位？不是大腦，因為我做了認知檢測，我表現很好，拿到滿分，那個你沒有能力做到的。」

由於這不是例行年度健檢，磁振造影也非一般的檢查項目，引發多方揣測。週一，白宮公布所謂檢查結果，川普的醫師發聲明，指79歲的他心血管健康極好，稱他整體健康狀況良好。

白宮發言人 李威特：「川普總統的心血管影像完全正常，沒有動脈狹窄、血流受阻，或心臟及主要血管異常的跡象，心臟腔室大小正常，血管壁光滑健康，沒有發炎或血栓的跡象。整體而言，他的心血管系統健康狀況極佳，他的腹部影像檢查也完全正常。」

從白宮公布的結果可以得知，川普做了心血管和腹部的磁振造影，結果都是「完全正常」。川普身高190公分，體重102公斤，比五年前減了約9公斤，但他一向喜歡吃紅肉，也是麥當勞的愛好者，但沒有定期運動，一部分是因為他認為人的能量有限，劇烈運動的話會像電池一樣消耗殆盡。

白宮發言人 李威特：「之所以進行高階影像檢查，是因為像他這個年齡層的男性，可以從全面的心血管和腹部健康評估中獲益，影像檢查的目的是預防性的，可及早發現任何問題，確認整體健康狀況。」

儘管白宮說這些檢查是預防性，但專家大多不以為然。

喬治華盛頓大學醫學系教授 芮納：「磁振造影不會是任何人例行檢查的一部分，磁振造影通常是要用來回答問題，那也正是我的問題，我想知道他們到底要弄清楚什麼？什麼症狀促使這項檢查？」

專家直言，磁振造影不是一般會做的項目，通常有兩種情況會決定做MRI。

急診醫師 福斯特：「一個就是名人症候群，過度使用，我們確實聽到有人做全身磁振造影檢查，那些結果幾乎從未有幫助。另一個我們會使用影像檢查的，就是追蹤新的症狀，可能是新的診斷，或檢查現有診斷的進程。」

川普身為美國史上最高齡總統當選人，先前就被拍到右手背瘀青，甚至用粉底遮掩，或時不時用左手覆蓋，腳踝也腫脹。白宮表示川普罹患老人常見的慢性靜脈功能不全，至於手背瘀青是由於頻繁握手和服用阿斯匹靈導致。紐約時報分析則直指，近八旬的川普面臨老化的現實，包括縮短了公務時間、難掩疲態。

美國總統 川普 (2025.11.6)：「這對美國的健康、醫療健保和所有美國患者來說，都是很棒的一天。」

11月初在白宮的這場記者會，時間在中午左右，川普就被拍到坐在椅子上點頭，甚至時而閉上眼睛。根據紐時分析，川普第一任第一年，一天的第一場官方活動平均在早上10點31分開始；但到了第二任，平均推遲到中午12:08分才開始；結束時間兩任大致相同，都在下午5點左右。官方公開露面次數也減少了39%，但第二任國際出訪變多，至今已經八次，第一任同期僅四次。

紐約時報報導一出，川普立刻在社群上痛批撰稿的女記者內外都醜陋。不過川普即便減少公開露面，但定期在社群上發布動態，週末也經常出現在他的高球俱樂部；在美國人的生活中依然幾乎無所不在；接受媒體提問的頻率，也比他的前任拜登高得多。

