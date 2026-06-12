川普健康亮紅燈？14個月三度檢查 曾諮詢22名醫生

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美國總統川普近日的健康狀況再度成為外界討論焦點。（圖／美聯社）





美國總統川普近日的健康狀況再度成為外界討論焦點，根據其私人醫師、海軍上尉巴巴雷拉（Sean Barbarella）於5月29日發布的備忘錄顯示，川普在最新一次健康評估期間，共接受22位專科醫師會診，規模相當罕見，也創下近年美國總統健康檢查中少見的紀錄。

專科醫師人數增加至22人

根據外媒報導，川普在2025年4月進行例行健康檢查時，曾與14名醫師進行諮詢；而此次評估的專科醫師人數進一步增加至22人。相較之下，前總統拜登於2024年接受體檢時，白宮僅透露曾有約20名醫療人員參與評估，但未進一步說明專科醫師的實際人數。

川普三度健檢

此外，川普在過去14個月內已三度前往華特里德國家軍事醫療中心接受檢查。其中包括2025年4月的年度體檢、2024年10月進行電腦斷層掃描等項目的健康檢查，以及最近完成的最新健康評估。巴巴雷拉在報告中指出，川普目前整體健康狀況良好，心肺功能及神經系統檢測結果均屬穩定。

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根據公開數據，川普身高約190公分、體重約108公斤，與去年相比增加約6公斤以上。不過，醫師認為其血壓及心跳仍維持在正常範圍內。儘管官方強調總統健康無虞，但近期外界仍對部分身體狀況表達關切，包括腿部出現腫脹、手部可見瘀青，以及在公開活動中疑似短暫閉目休息的畫面。

白宮回應

針對相關質疑，白宮此前回應表示，川普腿部腫脹原因為慢性靜脈功能不全，屬高齡族群常見的循環系統問題；至於手部瘀青，則可能與長期服用阿斯匹靈以及頻繁與民眾握手有關。

另一方面，川普團隊也否認外界有關其精神狀態不佳或容易嗜睡的說法。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）日前在國會聽證會上表示，自己從未見過川普在工作場合睡著，並稱川普經常在深夜時段仍與幕僚聯繫、討論公務，工作節奏相當頻繁。

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