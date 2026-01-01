川普健康受矚 自曝每天服用阿斯匹靈劑量高於醫師建議

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普接受「華爾街日報」（The Wall Street Journal）專訪時表示，他每天服用的阿斯匹靈劑量超過醫師的建議。

路透社報導，川普（Donald Trump）在今天刊出的專訪中表示：「他們說阿斯匹靈有助於稀釋血液，我不希望流過我心臟的是濃稠的血。我想要清澈的好血流過我的心臟。這樣說清楚嗎？」

川普現年79歲，是美國史上第2年長的總統，僅次於民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）。拜登在健康狀況屢遭質疑的情況下，2024年放棄競選連任，去年卸任時已82歲。

近幾個月來，川普的健康狀況備受關注，原因包括他手上曾出現瘀青、報導稱他去年10月接受過核磁共振（MRI）檢查，以及他曾在公開活動中多次閉眼。

根據梅約醫院（Mayo Clinic）的說法，每日服用阿斯匹靈可能會降低60歲以上族群罹患心臟病或中風的機率，最常用的是81毫克的低劑量阿斯匹靈。

川普的醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）告訴華爾街日報，川普每天服用325毫克的阿斯匹靈來預防心臟病。

根據白宮的說法，川普手上的瘀青是因為他跟許多人握手所致，MRI檢查則屬預防性質。

被問及那次MRI檢查時，川普和巴巴貝拉告訴華爾街日報，其實他接受的是電腦斷層掃描（CT scan）。

巴巴貝拉說，川普的醫師團隊原本考慮安排MRI或電腦斷層掃描，最後決定進行後者，「以明確排除任何心血管問題」。

根據巴巴貝拉所述，檢查結果並未發現異常。（編譯：楊昭彥）1150102