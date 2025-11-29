川普催動新一波 AI 商機 「創世紀」概念股買盤狂搶

美國總統川普上周簽署行政命令發起「創世紀任務」，被譽為「AI版的曼哈頓計劃」，掀起新一波的AI投資熱潮，激勵台股「創世紀概念股」，包括波若威（3163）、精測（6510）、穩懋（3105）等股價勁揚，躍居市場多頭追捧亮點。

原本市場還在論戰AI是否泡沫化，隨著川普定調全力發展「創世紀任務」，買盤資金再度蜂擁AI族群，使得AI股再度躍居市場焦點。

對於資金重返AI股，法人說，主要在於需求問題。由於原先市場擔心雲端服務業者（CSP）恐無力再投資，現在美國政府宣布進場，能源部要買H100、Blackwell 晶片來強化AI戰力，新一波龐大政府採購商機深具想像空間。

廣告 廣告

台股的AI股重新躍居買盤追捧亮點，包括波若威、精測、穩懋、聯亞、眾達-KY、華星光、創意、聯發科、志聖、高技、精成科、瀚宇博、聯鈞等，單周股價漲幅均漲逾18%。

這些股價強揚的AI股中，次產業包括光通訊、ASIC、印刷電路板（PCB）、設備、零組件等。

其中，以波若威上周大漲44%最為突出，五個交易日中，有三個交易日亮燈漲停，上周五（28日）收盤價318元創下歷史新高紀錄。

波若威搭上矽光子題材，因而受到買盤追捧。法人解析，2026年將是共封裝光學（CPO）爆發元年，該公司切入相關元件，更獲輝達直接點名為CPO供應鏈成員，成為市場關注度最高的個股之一。

精測主要提供半導體產業測試需要的介面板產品。因台積電CoWoS產能吃緊導致輝達產能遭遇瓶頸，將擴大與委外封測廠合作，激勵精測上周股價大漲近三成，表現亮眼突出。

創意受惠美系三大CSP大廠與新創企業擴大採購ASIC，特別是3奈米CPU與AI加速器同步放量，帶動AI營收占比將由2025年的20%倍增至2026年的40%至50%，2027年更將進入第二波增長周期，備受法人看好。

【看原文連結】

更多udn報導

全球常用密碼前20名曝 老年人1偏好易被破解

年輕情侶努力半年未懷孕 竟是未婚夫1健康習慣導致

AI提振台灣經濟 民眾卻無感？CNN揭原因

日星赴陸開唱頻遭喊卡 資深歌手看不下去開嗆