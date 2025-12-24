川普傳媒集團斥資4030萬美加碼451枚比特幣 虛擬貨幣開高走低

周二比特幣開高走低，盤中下跌1.14%，報87,504.11美元，早盤一度漲至88,753美元。（圖片來源／白宮）

幣圈新聞網站《Bitcoin Magazine》與美國財經媒體《CNBC》報導，根據最新鏈上數據顯示，美國總統川普（Donald Trump）創立的川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，簡稱TMTG或川普傳媒）周二（12月23日）稍早斥資4030萬美元（約12.7億元台幣），完成一筆重大加密貨幣交易。

廣告 廣告

周二比特幣開高走低，盤中下跌1.14%

周二比特幣開高走低，盤中下跌1.14%，報87,504.11美元，早盤一度漲至88,753美元，24小時交易額為380億美元。略低於7日高點90,353美元，高於7日低點87,948 美元。

比特幣在外流通供應量為19,965,603枚，總供應量為21,000,000枚，因此，比特幣的市值約為1.78兆美元，較前一天增加2%。

TMTG最新的交易增持451枚比特幣，使比特幣持有總量達到11,542枚，市價超過10億美元，這是川普媒體與科技集團持續推進加密貨幣資產戰略的一部分。

2025年初，該公司報告持有價值約20億美元的比特幣及相關數位資產，並且逐步將自身定位為專注加密貨幣的投資機構。

川普傳媒持有10多億美元的比特幣

7月，川普傳媒宣布計劃推出自家社群媒體「Truth Social」比特幣和以太幣ETF，Crypto.com將擔任獨家託管人、主執行代理、質押和流動性提供者，而Yorkville America Digital, LLC被指定為該基金的發起人。

這一檔ETF推出與上市，取決於美國證券交易委員會（SEC）對19b-4表格的批准以及其註冊聲明的生效。

該基金以內華達州商業信託的形式設立，透過授權參與者以10,000股為單位發行和贖回份額，並以現金進行申購和贖回。雖然最初未提供實體交易，但經監管機關批准後，未來可以進行實體交易。

川普傳媒當時表示，在SEC註冊聲明生效前，這些份額不得買賣。

川普傳媒集團與TAE Technologies合併

川普傳媒集團股價周一下挫1.68美元，跌幅為10.44%。儘管如此，上周四（12月18日），該公司突然宣布與TAE Technologies進行全股票合併後，股價大幅飆升，合併後公司的估值超過60億美元。

上周四，川普傳媒股價飆升約42%，川普家族的持股市值增加約5億美元，週五又上漲8.3%。

此次合併交易使TMTG從社群媒體公司轉型為聚變能源企業，計劃建造核融合電站為人工智慧（AI）運作提供動力。

川普傳媒（Trump Media）於2024年透過SPAC合併上市，總部位於佛州薩拉索塔，執行長為德文·努內斯（Devin Nunes）。

TMTG專注於社交網路、透過Truth+進行串流媒體播放以及透過金融科技品牌Truth.Fi提供金融服務。該公司由川普可撤銷的信託基金控股。

(原始連結)





更多信傳媒報導

華東一個月漲46％ 華新麗華、華邦電前2大股東先後申報轉讓8千張持股

國泰人壽入股大彰化西北後再度入股大彰化西南 與沃旭共同投資取得55%股權

今年1到9月台灣500萬人次訪日本 18家航空經營台日航線 台南飛熊本23日首航

