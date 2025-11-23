川普傳已授權 美將對委內瑞拉「採秘密行動」

路透社跟華盛頓郵報披露，美國總統川普已經授權，在委內瑞拉展開新階段的軍事行動，傳出美軍打算在23號，也就是委國總統馬杜洛63歲生日當天，在當地空投懸賞傳單，美國聯邦航空管理局也發布警告，加勒比海周邊安全局勢惡化，導致6家國際航空公司，暫停往返委內瑞拉的班機。

美國海軍過去幾個月，在加勒比海地區集結兵力，最大航空母艦「福特號」，也在16號抵達，跟其他軍艦和F35匿蹤戰機會合，路透社引述消息人士報導，由委內瑞拉總統馬杜洛領導的販毒集團，恐將被美方列為恐怖組織，傳出總統川普已經授權中央情報局，在當地展開新階段的秘密行動。

廣告 廣告

最大航空母艦「福特號」。圖／路透社、美聯社、CNN

馬杜洛生日當天 傳美軍當地空投「懸賞傳單」

《華盛頓郵報》披露，白宮考慮派遣美軍軍機，在當地空投懸賞馬杜洛的傳單，打擊對方士氣。委內瑞拉總統馬杜洛則表示，「如果委內瑞拉遭到北美帝國主義的攻擊，我們將出動委內瑞拉人民團結起來武裝鬥爭。」

美警告加勒比海周邊安全惡化 6航空停飛委國

美國聯邦航空管理局也發布警告，加勒比海周邊安全局勢惡化，導致6家國際航空公司，包括葡萄牙航空在內，暫停往返委內瑞拉的班機。

美送「生日驚喜？」擬空投傳單 懸賞15億逮馬杜洛

今年8月，美方根據販毒跟恐怖主義等罪行，將馬杜洛的懸賞金額翻倍，提高到5000萬美元，大約台幣15億，報導指出，美軍行動的時間點，可能會選在當地時間23號，剛好是馬杜洛63歲大壽。

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

全球首宗！美國人感染H5N5禽流感喪命 石崇良提醒出國避免接觸禽鳥

川普提「28點烏俄停火方案」逼烏國全讓步 澤倫斯基：失去尊嚴

白宮證實美促俄烏和談！烏克蘭收計畫草案 澤倫斯基將通話川普