川普傳已授權 美將對委內瑞拉「採秘密行動」
路透社跟華盛頓郵報披露，美國總統川普已經授權，在委內瑞拉展開新階段的軍事行動，傳出美軍打算在23號，也就是委國總統馬杜洛63歲生日當天，在當地空投懸賞傳單，美國聯邦航空管理局也發布警告，加勒比海周邊安全局勢惡化，導致6家國際航空公司，暫停往返委內瑞拉的班機。
美國海軍過去幾個月，在加勒比海地區集結兵力，最大航空母艦「福特號」，也在16號抵達，跟其他軍艦和F35匿蹤戰機會合，路透社引述消息人士報導，由委內瑞拉總統馬杜洛領導的販毒集團，恐將被美方列為恐怖組織，傳出總統川普已經授權中央情報局，在當地展開新階段的秘密行動。
最大航空母艦「福特號」。圖／路透社、美聯社、CNN
馬杜洛生日當天 傳美軍當地空投「懸賞傳單」
《華盛頓郵報》披露，白宮考慮派遣美軍軍機，在當地空投懸賞馬杜洛的傳單，打擊對方士氣。委內瑞拉總統馬杜洛則表示，「如果委內瑞拉遭到北美帝國主義的攻擊，我們將出動委內瑞拉人民團結起來武裝鬥爭。」
美警告加勒比海周邊安全惡化 6航空停飛委國
美國聯邦航空管理局也發布警告，加勒比海周邊安全局勢惡化，導致6家國際航空公司，包括葡萄牙航空在內，暫停往返委內瑞拉的班機。
美送「生日驚喜？」擬空投傳單 懸賞15億逮馬杜洛
今年8月，美方根據販毒跟恐怖主義等罪行，將馬杜洛的懸賞金額翻倍，提高到5000萬美元，大約台幣15億，報導指出，美軍行動的時間點，可能會選在當地時間23號，剛好是馬杜洛63歲大壽。
國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／蔡尚晉
更多台視新聞網報導
全球首宗！美國人感染H5N5禽流感喪命 石崇良提醒出國避免接觸禽鳥
川普提「28點烏俄停火方案」逼烏國全讓步 澤倫斯基：失去尊嚴
白宮證實美促俄烏和談！烏克蘭收計畫草案 澤倫斯基將通話川普
其他人也在看
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 18 小時前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 1 天前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 4 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 14 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 1 天前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 9 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 13 小時前
高市早苗引爆日中對立 裴洛西掀蝴蝶效應
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈。不過外媒指出，在美國前眾議院議長裴洛西於2022年訪台時，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」
政治中心／綜合報導2026選戰各黨派開始布局，週六民眾黨主席黃國昌現身自家議員黃瀞瑩舉辦的地方活動，喊出北市議員要「四加二」全壘打，但外界關注藍白合進度，白營恐怕擠壓藍營席次、上演分票窘境，對此國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，尊重民眾黨提名策略，國民黨也會衡量各區實力，務必單獨過半。前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪（11.22）：「比較生氣不耐煩的顏色，放在最下面。」動手DIY彩繪沙瓶，民眾黨議員黃瀞瑩週六辦園遊會，前主席柯文哲夫人陳佩琪都來力挺，選區活動和市民搏感情，現任黨主席黃國昌還讚學姊表現有目共睹，更喊對下一屆議員選戰、有信心！民眾黨瞄準北市九合一議員選戰，主席黃國昌喊出4+2全壘打。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌（11.22）：「四位的議員的連任，我充滿百分之百的信心，那展望2026年，我相信台灣民眾黨，在台北市4加2全壘打，絕對是可以達成的目標。」國民黨北市黨部主委戴錫欽：「我們就是充分尊重，民眾黨的一個提名策略，那我們也在衡量國民黨自己，在各選區議員的實力之後，會務必讓國民黨能夠單獨過半，也務必讓我們國民黨，及友軍的席次能夠極大化，過去提名的慣例，基本上會先保障現任。」先前藍白合國民黨主席鄭麗文才說一加一要大於二，白營設目標、可能變分票，藍營黨部主委戴錫欽喊先保障現任，但也會跟有意爭取的新人碰面，黃國昌布局北市，也頻頻叫板新北市長大位，民調卻落後太多，綠營已經做好一對一準備，明白撇除黃國昌。國民黨北市黨部主委戴錫欽回應民眾黨4+2，表示尊重民眾黨的一個提名策略。（圖／民視新聞）立委（民）蘇巧慧（11.21）：「（你是以這個一對一的狀況），（來做準備就對了），當然，（李四川強不強），當然強啊，川伯是一個很專業的公務人員，不管任何人就是現在檯面上，剛剛你提到的這些，我都有機會展現我的優勢，年輕創意會做事。」蘇巧慧點出優勢比拚李四川，恐怕黃國昌市長這局是乾坐冷板凳，不過他積極推新北議員人選，安插四大金釵投入選戰，但這又卡到藍營席次分配。新北市長侯友宜：「所有的合作一定要在共同的理念，尤其能夠創造出，人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的。」媒體人黃光芹則分析縣市議員複數選區，沒有協調的可能和必要，藍白合形式意義大於實質。藍白要跨進合作深水區，看來有難度。原文出處：黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」 更多民視新聞報導日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊范冰冰奪影后！致詞提「中國」惹議 他讚：只看演技這就是金馬價值安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞民視影音 ・ 3 小時前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 2 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 11 小時前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
陳其邁遭控力挺世界垃圾山主嫌...高雄市府提告陳菁徽！譴責「栽贓嫁禍」、惡質抹黑
市府強調，「虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽」！放言 Fount Media ・ 1 天前
囂張！中方致函古特雷斯 揚言日本介入台海「將行使自衛權」
即時中心／潘柏廷報導日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引起中國相當不滿，不僅祭出旅遊限令外，更宣布停止日本水產品進口。此外，中國常駐聯合國代表傅聰本（11）月21日還致函聯合國秘書長古特雷斯，不僅稱就高市早苗涉華錯誤言行闡明中國政府立場；他更宣稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。民視 ・ 14 小時前