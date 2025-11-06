川普傳籲習近平釋放黎智英！矢板明夫讚1句
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國舉行「川習會」，消息人士透露，川普在會中直接呼籲習近平釋放香港壹傳媒創辦人黎智英。日本媒體人矢板明夫直言，不少人都認為川普不關注人權、民主，但他願為黎智英發聲，令人刮目相看。
《路透社》報導，三名消息人士和美國官員透露，川普在與習近平會談中，直接呼籲北京釋放黎智英，雖然川普並沒有討論釋放黎的具體協議，但關心77歲黎智英歷經國安法漫長審判後的健康狀況及福祉。
美國官員指出，川普如會前所說的提起黎智英的案件，隨後川普與習近平參與了討論。一名消息人士透露，川普暗示釋放黎智英對中美關係有利，對中國形象也有好處。另名消息人士補充，川普談論此議題只花費不到5分鐘時間。
對此，矢板明夫在臉書發文，黎智英兒子黎崇恩的證實川普在川習會中呼籲習近平釋放黎智英。黎崇恩也公開表示，非常感激川普在會談中為父親發聲，並希望這樣的舉動能讓父親早日重獲自由。
矢板明夫說，這件事令許多人感到意外。因為在川普當選總統時，不少人認為他只關心貿易、關稅、經濟利益，對人權和民主議題並不上心。外界普遍預期，他在處理對中關係時會以「利益優先」為原則，不會主動觸及敏感的人權問題。然而，這次會談的消息卻顛覆了人們的這種印象。原來川普並非無視人權，他仍然關注著那些被壓迫、被囚禁的個人，尤其是黎智英這樣的自由捍衛者。
矢板明夫說，黎智英的遭遇代表的不只是他個人的不幸，而是香港新聞自由和言論自由被壓迫的縮影。國際社會多年來一直呼籲中國改善人權狀況，關注新疆、西藏、香港等地的人權問題，但多半只能停留在口頭譴責。中國對這些壓力往往不以為意，因為沒有實際的強制手段讓他們改變做法。但川普的作風一向強硬。他有手段、有籌碼，能夠透過關稅、制裁等方式，讓北京感受到壓力。這也讓外界對黎智英的處境多了一絲希望。或許在川普的任期內，事情真的有可能出現轉機。有人甚至猜測，等到明年四月川普再次訪問中國時，黎智英也許就能獲得自由。
矢板明夫也稱讚說，無論人們對川普的政治立場有什麼看法，他這次願意在最高層會談中為一位被囚禁的香港媒體人發聲，本身就是一件值得肯定的事。政治領袖若能在國家利益之外，仍記得那些為信念而受苦的人，這樣的勇氣與責任感，確實令人刮目相看。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
川普爆「川習會」奇景！胡采蘋：習近平真的很會黑色幽默
影／川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN分析：美國分裂勘比內戰
美中互釋善意！川普與習近平預定明年互訪 美財長證實了
其他人也在看
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 13 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 23 小時前
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 21 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 22 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」昨(5)日也指出，鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 3 天前
嗆鄭麗文「國民黨膿包」要擠掉？金溥聰回應了 藍營想執政他給「這意見」
2024年大選後，前國民黨立委蔡正元接受媒體人陳文茜訪問時，批評侯友宜競總執行長金溥聰拿假民調「阻礙藍白合」，事後挨告遭求償600萬元。蔡正元今（11/5）日出庭又出招，點明金溥聰曾批評鄭麗文是「國民黨的膿包，要擠掉」，如今鄭當選主席，證明金的想法和黨多數不同。不過，金溥聰澄清沒指名道姓，當初是指「破壞團結的人」，還建議國民黨若想重返執政，「要用正派的方式，才可能贏回中間選民支持。」太報 ・ 22 小時前
佐佐木朗希旅美首年奪冠！世界大賽冠軍獎金有望「超過年薪一半以上」
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇「令和怪物」佐佐木朗希在季後賽多次以終結者身分上場關門成功，旅美首年就跟隨球隊奪冠，以大聯盟底薪打球的他，冠軍獎金有望超過年薪的一半。FTV Sports ・ 49 分鐘前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
黃明志涉謀殺謝侑芯 大馬律師逆風籲1事！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞進行拍攝工作，傳出猝逝消息，震驚台灣粉絲。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應。警方為釐清案情，已向法院申請延押6天，台、馬社會大眾與媒體高度關注，對此大馬律師陳博雄發文，逆風喊「看不到任何謀殺或誤殺證據」，認為媒體報導過度渲染而「不公平」。民視 ・ 1 小時前