川普傳籲習近平釋放黎智英！矢板明夫讚1句

▲美國總統川普與中國國家主席習近平，10月30日上午在韓國釜山舉行「川習會」。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國舉行「川習會」，消息人士透露，川普在會中直接呼籲習近平釋放香港壹傳媒創辦人黎智英。日本媒體人矢板明夫直言，不少人都認為川普不關注人權、民主，但他願為黎智英發聲，令人刮目相看。

《路透社》報導，三名消息人士和美國官員透露，川普在與習近平會談中，直接呼籲北京釋放黎智英，雖然川普並沒有討論釋放黎的具體協議，但關心77歲黎智英歷經國安法漫長審判後的健康狀況及福祉。

美國官員指出，川普如會前所說的提起黎智英的案件，隨後川普與習近平參與了討論。一名消息人士透露，川普暗示釋放黎智英對中美關係有利，對中國形象也有好處。另名消息人士補充，川普談論此議題只花費不到5分鐘時間。

▲圖為台灣與香港的活動人士在台北聲援香港壹傳媒創辦人黎智英。（圖／美聯社／達志影像）

對此，矢板明夫在臉書發文，黎智英兒子黎崇恩的證實川普在川習會中呼籲習近平釋放黎智英。黎崇恩也公開表示，非常感激川普在會談中為父親發聲，並希望這樣的舉動能讓父親早日重獲自由。

矢板明夫說，這件事令許多人感到意外。因為在川普當選總統時，不少人認為他只關心貿易、關稅、經濟利益，對人權和民主議題並不上心。外界普遍預期，他在處理對中關係時會以「利益優先」為原則，不會主動觸及敏感的人權問題。然而，這次會談的消息卻顛覆了人們的這種印象。原來川普並非無視人權，他仍然關注著那些被壓迫、被囚禁的個人，尤其是黎智英這樣的自由捍衛者。

矢板明夫說，黎智英的遭遇代表的不只是他個人的不幸，而是香港新聞自由和言論自由被壓迫的縮影。國際社會多年來一直呼籲中國改善人權狀況，關注新疆、西藏、香港等地的人權問題，但多半只能停留在口頭譴責。中國對這些壓力往往不以為意，因為沒有實際的強制手段讓他們改變做法。但川普的作風一向強硬。他有手段、有籌碼，能夠透過關稅、制裁等方式，讓北京感受到壓力。這也讓外界對黎智英的處境多了一絲希望。或許在川普的任期內，事情真的有可能出現轉機。有人甚至猜測，等到明年四月川普再次訪問中國時，黎智英也許就能獲得自由。

矢板明夫也稱讚說，無論人們對川普的政治立場有什麼看法，他這次願意在最高層會談中為一位被囚禁的香港媒體人發聲，本身就是一件值得肯定的事。政治領袖若能在國家利益之外，仍記得那些為信念而受苦的人，這樣的勇氣與責任感，確實令人刮目相看。

