川普傳警告高市別插手台灣？一票中媒「嗨翻報導」自家人酸爆

國際中心／周希雯報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國跳腳，更祭出大規模抵制行動，當時外媒《華爾街日報》報導稱，美國總統川普（Donald Trump）曾委婉建議高市「不要刺激北京當局」，但該說法馬上被日方駁斥。沒想到日媒《週刊文春》近日爆出，稱川普當下的措辭「相當強硬」，甚至明確說出「不要插手台灣問題」等言論；該消息一出，中國各大媒體馬上見獵心喜跟進報導，結果自家人完全不給面子，反遭中國網友一致嗆爆，「又在合夥演戲？」

美國《 華爾街日報 》11月26日報導，曾引述日方與美方消息人士稱，川普25日曾致電高市早苗，建議她不要在台灣主權問題上刺激北京，報導稱川普當時語氣委婉、並未強迫高市收回言論；日本內閣官房長官木原稔27日在記者會稱川普的建議「並非事實」，已向《華爾街日報》提出抗議。日媒《 朝日新聞 》28日引述日本政府官員消息稱，川普是當天凌晨突然提出要通話，除了說明24日與中國領導人習近平的通話，也直言中國對高市的言論「反應過度」，但他認為日美兩國需共同努力緩和局勢，因此建議高市不必跟著中方挑釁起舞。

外媒稱，川普（右）曾建議高市早苗（左）不要刺激北京，但該說法被日方駁斥。（圖／美聯社提供）

據日媒《 富士新聞網（FNN） 》報導，高市早苗11月25日曾公開部分內容，提到雙方在25分鐘通話中，針對強化日美同盟、印太地區面對的情勢與各項課題交流意見，期間川普也解釋近期的美中關係，包括與中國領導人習近平的通話，「川普總統告訴我，他是我的摯友，並表示歡迎我隨時打電話給他」，但對於備受矚目的台灣問題則以「外交互動不便透露」為由未回應。沒想到，日媒《 週刊文春 》12月5日引述1名政府消息人士內容稱，「實際上，川普對我們（日本）說話相當嚴厲。他甚至還說了類似『不要插手台灣問題』的言論」。

日媒爆出，當時川普語氣相當嚴厲，並說出要日本出「不要插手台灣問題」等言論。（圖／翻攝「@shukan_bunshun」IG）

該消息傳到中國後，各大媒體馬上動起來引述該報導，中國《 觀察者網 》還藉此砲轟，高市早苗對美日通話三緘其口，「日本政府對外的官方表態也是支支吾吾、裝傻充愣。」官媒原以為能扳回一城，沒想到底下留言區竟大翻車，中國網友毫不留情開酸，「又在合夥演戲」、「這兩個演雙簧呢」、「你猜我信不信」、「有影片或錄音嗎？沒有一律不信」、「讓子彈飛一會兒」。





