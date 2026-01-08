川普傳重擊俄國石油買家 印度恐面臨500%關稅

（中央社記者李晉緯新德里8日專電）美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）今天表示，美國總統川普（Donald Trump）已同意一項制裁俄羅斯石油的法案，若法案順利實施，包括印度在內，採購俄羅斯石油的國家將面臨500%的關稅。

印度經濟時報（The Economic Times）提到，葛蘭姆指出，他今天和川普進行了一次極具成效的會晤，川普批准新的制裁法案，目的是要制裁購買俄羅斯石油的國家，法案最快下週投票表決。

美國政府正持續設法結束俄烏戰爭，這次提出的新法案，要對「參與俄羅斯鈾和石油交易的國家，徵收高達500%的關稅」。印度經濟時報指，若此法案通過，受影響的國家將包括印度、中國、巴西等仍在購買俄國石油的國家。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，葛蘭姆指出，川普認為，購買俄羅斯石油，就是資助俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），讓俄烏戰爭持續下去，新的法案若通過，將允許川普「懲罰」那些向俄羅斯購買廉價石油的國家。

葛蘭姆提及，該法案將對中國、印度、巴西等國產生巨大的影響力，以促使他們停止購買為普丁在烏克蘭發動血腥戰爭提供資金的廉價俄羅斯石油。

葛蘭姆補充，新的法案來得恰到好處，因為烏克蘭正為和平做出讓步，而普丁只會空談，並繼續在殺害無辜的民眾。

今日印度（India Today）報導，印度是世界第2大的俄羅斯石油買家，採購量僅次於中國，這讓印度在美國去年大徵關稅時，除被課25%的對等關稅外，還另被徵收25%的懲罰性關稅，使得印度銷往美國的部分商品，面臨50%的高額關稅，這樣的情況讓印度與美國間的關係陷入緊張。

針對雙方貿易問題的談判，印度和美國目前仍僵持不下，美方全力要求印度對美國農產品徵收的高額關稅下降，但印度方面保護農產品、乳製品的立場依舊十分堅決。（編輯：韋樞）1150108