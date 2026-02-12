川普傳3/31訪問中國見習近平 美中擬延長貿易戰休兵1年

川普可能3月31日訪中，屆時雙方可望把南韓川習會談成的貿易休戰延長最長一年。（翻攝《新華社》官網）

美國總統川普上週中國國家主席習近平通話後，聲稱「非常期待」訪問中國。如今，《南華早報》引述知情人士透露，川普可能3月31日訪中，屆時雙方可望把南韓川習會談成的貿易休戰延長最長一年。

據《南華早報》12日獨家報導，知情人士指出，川普（Donald Trump）預計於4月初前往北京與習近平會晤；外界解讀，此行重點在於將先前在南韓「川習會」談成的貿易休戰延長最長一年。

在共和黨11月期中選舉選情的憂慮升高之際，川普亟需端出具體政績。川普上週與習近平通話近2小時後，透露中方正考慮考慮擴大採購美國大豆。

知情人表示，將原本僅為期數月的非正式共識予以延長，被官員視為現實且可行的做法，也有助於讓此次川普訪中行程聚焦短期經濟成果，諸如促成中國作出新的採購承諾。

有知情人士進一步表示，原先考慮川普可能在3月31日啟程，並於4月第一週與習近平會晤，整趟行程約3天；但中4月5日適逢清明節，中方仍在評估細節，正式日期尚未拍板。

知情人士透露，目前未安排美國企業執行長隨團出訪，原因在於川普政府強調「美國優先」，不願被解讀為鼓勵企業赴中投資。

另名知情人士指出，未來可能宣布汽車或能源相關協議，而近期達成的TikTok交易，也被視為後續產業談判的範例。

川普上週與習近平通話後表示，非常期待訪問中國。有知情人士表示，北京一向將台灣視為雙邊關係的主要潛在引爆點，故近期美方對台軍售，恐為雙方關係埋下變數。

