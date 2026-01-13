川普傾向攻擊伊朗！傳副總統、高層敦促外交嘗試 范斯方回應曝

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合外電報導

伊朗近期以極端手段鎮壓反政府示威行動，對此，美國總統川普（Donald Trump）12日也宣布，任何與伊朗有貿易往來的國家均將面臨25%關稅，同時也不排除軍事行動，對此，根據《CBS》的報導，川普已聽取一系列可用於對付伊朗的軍事與祕密手段簡報，其範圍遠遠超出傳統的空襲行動，不過據悉，以副總統范斯（JD Vance）為首的部分高階人士正在敦促川普在發動攻擊前，先做出外交嘗試。

美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／美聯社）

根據《華爾街日報》的報導，川普在週二與高層人士會面，討論下一步行動，這些行動可能包括發動網路攻擊、實施新的制裁或軍事打擊，根據不具名官員透露，川普傾向於對伊朗發動攻擊，以報復伊朗對抗議者進行暴力鎮壓，而部分人士則是擔心如果川普對伊朗發動攻擊，可能會助長伊朗政權的宣傳，也就是美國和以色列正在策劃抗議。

不過，據《路透社》報導，范斯方面指出，《華爾街日報》的報導並不準確，並表示「副總統范斯和國務卿盧比歐（Marco Rubio）向總統提出了一系列方案，涵蓋了從外交途徑到軍事行動的各層面」，同時也強調「他們提出這些方案時不帶任何偏見或偏袒」。

而面對美國可能的軍事打擊，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）則稱，他們已經為戰爭做好準備，也做好了對話的準備。

