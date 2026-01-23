川普允許中國買委內瑞拉石油！美官員稱：但不再是折扣價

圖為停靠委內瑞拉煉油廠的油輪。（圖／達志／美聯社）

1位匿名美國官員於美東時間22日透露，川普政府正允許中國購買委內瑞拉石油，但前提是不可以使用美國認定之「不公平且削價競爭」的價格，也就是在美國非法綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之前，該國的石油出口定價。

據《南華早報》報導，該名官員在不具名的情況下指出，儘管這些石油將在全球市場上出售，但美國政府已要求其中大多數必須售往美國。美方日前表示，在1月3日拘捕馬杜洛之後，美國將無限期掌控委內瑞拉的石油銷售。

該名官員還宣稱：「多虧川普總統（Donald Trump）果斷且成功的執法行動，委內瑞拉人民將能以公平價格，將石油出售給中國及其他國家，而不再是腐敗體制下的低價交易。」

多年來，中國一直是委內瑞拉最大的石油買家，相關銷售也協助卡拉卡斯（Caracas，委內瑞拉首都）透過「以油還債」的協議，償還對北京的龐大貸款。不過，中國並不依賴委內瑞拉的石油進口，北京2024年從卡拉卡斯進口的石油量，僅佔總進口量的0.27%。

匿名官員還指出，川普政府正允許中國以「公平的市場價格，而非不公平的折扣價」購買石油，而這些削價出口正是馬杜洛政府過去為償還債務所採用的條件。

美國能源部長萊特（Chris Wright）上週表示，美國目前每桶委內瑞拉石油的收入約為45美元，相較之下，在馬杜洛被捕之前，委內瑞拉每桶僅能獲得約31美元。

在委內瑞拉與美國之間1項針對滯銷原油的初步供應協議中，貿易商「托克集團」（Trafigura）與「維多集團」（Vitol）已售出約1,100萬桶石油，約占這項總值20億美元協議的1/4。

消息人士指出，托克集團已完成首筆原油交易，買家為「西班牙國家石油公司」（Repsol），而維多集團則已與包括「瓦萊羅能源」（Valero）與「菲利普斯66」（Phillips 66）在內的美國煉油商談妥貨運安排，並供應至其位於義大利的煉油廠。

交易員與分析師上週表示，自美國宣稱接管這個石油輸出國組織成員國的銷售後，中國自委內瑞拉進口石油的數量預料將自2月起大幅下滑，原因是能夠成功離港的油輪數量明顯減少。

