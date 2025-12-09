川普允許輝達H200晶片銷中 25%收益需支付美國

美中科技攻防戰再有變動，近日美國跨黨派參議員才提出安全可行晶片出口法案，阻止高階晶片出口敵對國家，美國總統川普宣布開綠燈、將允許輝達向中國出口H200晶片。

川普（Donald Trump）在社群平台發文表示，他已經告知中國國家主席習近平，美國將在符合國家安全條件下，允許輝達向中國經批准客戶出口H200產品，而25%收益將支付給美國。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣分析，「真正的國安考量是要取得稀土，並且要出售大豆，中國可能會希望的是美國要撤除一切對於半導體的管制，這個部分包含了這個世代的 Blackwell，乃至於下個世代的Rubin。」

廣告 廣告

比對先前出口到中國的輝達H20晶片，是為了配合法令設計的降規版本，H200晶片是目前全球最強Hopper架構的AI GPU，專家更預估效能相差6倍。不過相對來說，效能還是不及下一代全新架構的Blackwell晶片，中方是否買帳成為重點。

知識力科技執行長曲建仲提醒，「美國政府即使開放了，接下來還要觀察中國大陸的政府目前的態度，才能夠決定對台灣的供應商有帶來多大的這個效益。」

根據了解，包含超微、英特爾也適用相同政策，台廠AI晶片供應鏈包括台積電的晶片代工，廣達、鴻海、緯創等則擔任AI伺服器組裝與供應商。專家分析市場會因此擴大、但受惠程度要觀察。9日台股早盤開高走低，大盤一度最低2萬8166點、台積電盤中最低1480元，廣達也一度最低295元，市場抱持觀望態度。