川普允許輝達H200輸中 趙怡翔：川普須保有科技優勢與平衡財政利益

針對美國總統川普(Donald Trump)允許輝達(Nvidia)將H200人工智慧晶片出口給中國，國安會副秘書長趙怡翔今天(9日)表示，台灣不需要太焦慮，他認為川普是允許輝達晶片「出售」給中國，並沒有說要在中國「生產」，且美國政府還要抽成，他認為美國希望保持現有的科技優勢，同時也必須平衡它的經濟財政利益，川普的決定不是意外。

美國總統川普8日表示，美國政府將允許輝達將H200人工智慧晶片出口給中國，並向每顆晶片收取費用。

廣告 廣告

國安會副秘書長趙怡翔9日接受廣播節目專訪時，被問及輝達晶片可出售給中國，是否影響台灣利益一事表示，台灣不需要太焦慮，因為川普是允許輝達H200晶片「出售」給中國，並沒有說要在中國「生產」。他認為如果美國完全不讓中國採購美國新型的晶片，雖然美國會有短期的科技優勢，但中長期而言，中國就會開始自己生產。因此，川普同意輝達晶片出售給中國，中國就沒有發展晶片的急迫性，關鍵在於美國政府還要抽成，這是很有趣的做法。

趙怡翔說，川普無論在貿易、出口管制、晶片等等方面的做法，似乎都會與美國政府的進帳有關，他認為允許輝達晶片出售給中國，是川普心中最好的平衡。趙怡翔說：『(原音)美國希望在現有的環境之下持有現在的科技優勢，同時也必須平衡他的經濟跟財政利益，這可能是川普心中最好的平衡。』

對於國安團隊是否有掌握輝達晶片H200出售給中國的訊息及效益評估？趙怡翔說，在APEC峰會前夕，川普與中國國家主席習近平會晤時就給了暗示，這不是意外，大家都有掌握。

另外，主持人關切，川普急於與習近平建立良好關係，如何確保台灣不被犧牲？以及如何看待明年4月可能登場的「川習會」？趙怡翔說，應理性看待「川習會」，因為川普對於台灣的重要與利益，與美中談判基本上是分開的。

趙怡翔說，第一，美國在國家安全戰略報告中提到台灣8次，僅次於俄羅斯，且一再強調台灣戰略安全的重要，這是白宮對外關係的最高戰略指導，顯見台美關係有非常穩固的基礎，川普對於台灣的關係也非常紮實。第二，台美間的各項合作持續推動。第三，美國對於台灣的核心立場上，也比前美國總統拜登時期又做了更友善的調整，包括從「反對」台灣獨立到「不支持」台灣獨立。

趙怡翔說，大家應該看川普實際付出的行動，而不是沉著在論述或放話，檢視川普從第一任期到第二任期所付出的行動，基本上對台美關係是有加分的。

至於主持人追問，台灣所提出的軍購是不是美國人叫台灣買的？趙怡翔說，「當然不可能」，台灣的軍購程序是海陸空三軍認為有需求，提出後再往上集結、討論，經過預算等綜整評估，再向美方提出，金額、數量、項目不可能是美方定的，一定是符合我方需求。趙怡翔並說，希望新台幣1.25兆國防特別預算能儘速通過，這不僅能守護主權、也絕對符合國家利益，呼籲藍、白立委能夠支持。(編輯：陳士廉)