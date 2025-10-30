川普允諾韓國核潛艦在費城建造 韓國企業今年8月已收購費城造船廠

美國總統川普於10月29日在其社群媒體平台Truth Social上發布一系列貼文，揭示了與韓國總統李在明會晤後達成的一項巨額經貿與戰略安全協議。川普宣稱，這項協議將為美國帶來數千億美元的資金流入，同時顯著加強美韓兩國的軍事同盟關係。



川普在貼文中明確指出，韓國已同意向美國支付3500億美元，以換取美國降低對其商品徵收的關稅。此外，作為更廣泛的經濟合作的一部分，韓國承諾將大量採購美國的石油與天然氣。

戰略突破：批准韓國建造核動力潛艦

更引人注目的是，川普聲稱韓國的企業與富商對美國能源和商業部門的投資總額將超過 6000 億美元。這兩筆承諾的資金流動合計可能超過 9500 億美元，被川普視為其「美國優先」政策的重大外交勝利。

廣告 廣告

在軍事合作方面，川普宣布了一項數十年來被視為極度敏感的議題上的重大轉變。他表示：「我們的軍事同盟比以往任何時候都更強大，基於此，我已批准他們（韓國）建造核動力潛艦，而不是他們現在使用的老式、機動性遠不如的柴油動力潛艦。」

這項決定是韓國長期以來的夙願，因其核潛艦計畫一直受制於《美韓原子能協定》和華府嚴格的核不擴散政策限制。韓國總統李在明在慶州與川普會面時，據報曾當面請求川普允許韓國獲得用於傳統武裝核動力潛艦的燃料。

川普隨後在另一則貼文中進一步透露，這批核動力潛艦將在美國境內的費城造船廠建造，此舉將推動美國造船業的復興。他寫道：「我們國家的造船業很快就會大舉復興。敬請期待！！！」今年8月底韓國企業韓華集團宣布收購的造船廠就位於費城。

亞洲行尾聲與最高榮譽加身

這場與韓國總統李在明在慶州舉行的會談，是川普確保新投資與戰略合作協議的亞洲之旅進入尾聲。此行先前已造訪馬來西亞與日本。在日本，他與該國首位女首相高市早苗簽署了關鍵礦物與稀土供應框架協議，以確保戰略物資的供應鏈安全。



在韓國期間，川普獲頒韓國最高榮譽──無窮花大勳章，以及新羅王國皇家皇冠的複製品。這些禮物被視為首爾對其外交努力的最高肯定與表彰。

按照既定行程，川普預定於10月30日在韓國與中國國家主席習近平會面，屆時預計將討論更廣泛的地區與全球性議題。

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

