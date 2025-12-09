川普允輝達向陸出口H200晶片 專家警告：美國恐自作自受

美國總統川普（Donald John Trump）週一在Truth Social平台宣布，已授權輝達（NVIDIA）在中國大陸銷售H200人工智慧晶片，條件是輝達需上繳25%收益，同時必須確保國家安全。川普表示已告知大陸國家主席習近平此決定，習近平「做出了積極回應」。

輝達發言人在聲明中證實這筆交易，稱其為「一項深思熟慮的平衡，對美國來說是一件好事」。而白宮官員透露，允許銷售H200晶片其實是一種「妥協方案」，事實上輝達原本想爭取的是獲准向中國大陸銷售更高階晶片。

川普在貼文中補充說明，輝達的高階Blackwell晶片和即將推出的Rubin晶片不在此次採購計畫之列，反映本屆政府限制高階AI硬體的決定。他寫道：「我的政府將始終把美國放在第一位。商務部正在敲定細節，同樣的做法也將適用於AMD、英特爾和其他偉大的美國公司。」

不過民主黨議員已開始猛烈抨擊川普的這項決定。參議院銀行委員會首席民主黨議員沃倫（Elizabeth Warren）在聲明中表示：「這有可能加速中國在技術和軍事上佔據主導地位的進程，並損害美國的經濟和國家安全。」她呼籲國會通過兩黨共同支持的立法來約束本屆政府，並要求黃仁勳就此事公開宣誓作證。

華盛頓的科技和國防政策專家也對此決定感到不安。外交關係委員會中國問題專家克里斯·麥奎爾（Chris McGuire）稱這一決定是「自作自受」，最終可能導致美國失去AI領域的領導地位。麥奎爾曾在拜登總統時期擔任國家安全委員會委員，並在川普總統時期擔任國務院官員。

保衛民主基金會高級中國研究員克雷格·辛格爾頓（Craig Singleton）則指出，這項政策存在不確定因素：「中國企業想要H200，但中國政府受偏執和自尊心驅使——偏執的是擔心後門和對美國晶片的依賴，而自尊心則是推動國產替代品。」

進步研究所估計，H200晶片的性能幾乎是H20晶片的六倍。自2024年大選以來，輝達執行長黃仁勳與川普建立了密切關係，並利用這種關係警告說，嚴格的出口限制只會壯大華為等中國大陸競爭對手。

