川普允輝達H200出口中國 華府人士憂心威脅國安

美國對中鷹派人士和民主黨國會議員，猛烈抨擊川普(Donald Trump)政府允許輝達(Nvidia)向中國出口其第二先進的人工智慧(AI)晶片的決定。他們擔心，北京可能利用這項技術加強其軍事實力。共和黨籍的川普總統8日在社群媒體發文宣布允許向中國銷售H200的措施，並補充表示，美國將對此類銷售收取25%費用，同時超微半導體(AMD)和英特爾(Intel)將獲准向中國銷售類似晶片。

美國前陸軍副部長卡森(Brad Carson)表示，這項決定「將我們的競爭優勢出售，僅為了從晶片出口收取25%的金額」。他說：「當中國開始向其軍隊提供以美國晶片打造的AI，世界將後悔這項決定。」

廣告 廣告

此舉是川普推動放鬆對中國先進人工智慧技術銷售限制的最新舉措，他正尋求為美國公司擴大海外市場。他也面臨北京對稀土礦物實施出口管制的挑戰，稀土礦物是美國及其他國家製造眾多技術產品的關鍵原料。

白宮發言人德賽(Kush Desai)表示，本屆政府致力於維護美國在AI領域的領先地位，「同時不會損害國家安全」。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示：「中方希望美方將採取切實行動，維護全球供應鏈的穩定和暢通。」

美國商務部並未立即回應置評請求。

川普8日的舉動與他第一任期內的政策截然相反。當時，他曾因限制中國取得美國技術而引起國際社會的廣泛關注。他聲稱北京竊取美國的智慧財產權，並利用商業上取得的技術加強其軍事實力，北京否認這些指控。不過以白宮AI「沙皇」塞克斯(David Sacks)為首的現任政府主張，向中國出口先進AI晶片，將阻礙華為(Huawei)等中國競爭對手加倍努力趕上輝達和超微等最先進的晶片設計。

塞克斯在1月份的一場活動中表示，如果在5年內，受制裁的中國電信設備巨擘華為生產的AI晶片無所不在，「這意味著我們輸了...我們不能讓這種情況發生」。

但華盛頓許多人對此持不同意見。前國土安全部(Homeland Security)與國家安全局(National Security Agency, NSA)官員貝克(Stewart Baker)表示，認為美國可以透過向中國提供H200晶片保持中國對美國晶片的依賴，這種想法是「一個錯覺」。

貝克表示，「他們一定會持續竭盡全力發展國內產業，其最終目標就是讓輝達破產，讓美國依賴中國AI。」

民主黨國會議員也表達了類似的觀點。參議員魏登(Ron Wyden)指責川普「再度被中國狠狠宰了一刀」，並指出「由於他在AI技術問題上達成的糟糕協議，每一位美國人都變得更不安全」。在此同時，美國眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)稱此舉是「一個嚴重的國家安全錯誤，是送給我們最大戰略競爭對手的一份大禮。」

但一些對中鷹派人士認為這影響有限，其中包括中國軍事專家毛文杰(James Mulvenon)，他曾撰寫一篇報告，協助說服川普第一任政府在2020年對中國晶片生產商中芯國際(SMIC)實施制裁。

他說：「儘管此一決定，中國政府已經明確表明，依賴輝達或任何其他西方技術並非其長期戰略目標，因此這些好處可能只是一時的。」(編輯：許嘉芫)