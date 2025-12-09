川普允輝達H200晶片銷陸 傳美方將向台灣抽取分潤25%

要聞中心/綜合報導

美國總統川普（Donald John Trump）8日晚間在自家社群平台Truth Social上宣布，允許輝達（Nvidia）向中國大陸及其他地方「獲准的客戶」出口其目前排名第二的AI晶片H200，條件是其中25%的銷售額須上繳美國政府。白宮官員透露，這筆費用將以進口稅的方式向晶片製造地台灣徵收，晶片會先送往美國進行安全審查後才能出口中國。

美國總統川普、輝達執行長黃仁勳。(圖/美聯社)

川普在貼文中強調，這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益，商務部正在敲定相關細節。他表示，美國將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。川普特別指出，輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin晶片，都不在開放之列。H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。

廣告 廣告

知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國，其政府官員則擔心完全阻斷輝達的中國業務可能導致華為坐大。白宮官員證實，川普的確是說25%，高於8月提出將對輝達銷中晶片抽成15%。

川普表示，這項政策同樣適用於超微（AMD）、英特爾（Intel）和其他偉大的美國公司。輝達發言人發布聲明表示，公司讚賞川普總統允許美國晶片產業參與競爭以支持美國高薪就業及製造業的決定，向獲得商務部審核許可的商業客戶提供H200，這達成了思慮周全且極有益於美國的平衡。

輝達示意圖。（圖／美聯社）

對此，代工大廠廣達回應說，公司基本上未將產品銷往中國，相關政策對營運影響有限。緯創、華碩、台積電則都沒有相關回應。

延伸閱讀

AI衝擊專業前景？陸多所大學外語學院停止招生

緯創營收年增194%創新高 超車廣達躍電子二哥

快訊/馬斯克太空AI算力間接加持！元晶跳空漲停鎖死