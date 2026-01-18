川普先因關稅、再因格陵蘭衝突 美歐同盟面臨崩潰邊緣

這場爭端的導火線源於川普試圖併吞格陵蘭，引發格陵蘭首府努克（Nuuk）近四分之一人口走上街頭抗議。川普隨後以安全與關稅為威脅，要求歐洲各國歸順，格陵蘭當地激起反併吞遊行。（圖片來源／歐洲電視台）

美國《CNN》報導，歐洲政壇正捲起一場前所未有的外交風暴。由於多個歐洲國家拒絕美國對丹麥屬地格陵蘭（Greenland）的主權主張，美國總統川普（Donald Trump）於週六宣布對這些歐洲盟友祭出制裁。此舉罕見地讓長期意見分歧的歐洲各國以「同一個聲音」迅速反擊，歐盟駐布魯塞爾大使更於週日召開緊急會議，應對這場建政以來最嚴峻的跨大西洋同盟危機。

歐洲盟友集體怒火：馬克宏與施塔默強硬表態

這場爭端的導火線源於川普試圖併吞格陵蘭，引發格陵蘭首府努克（Nuuk）近四分之一人口走上街頭抗議。川普隨後以安全與關稅為威脅，要求歐洲各國歸順。

一向試圖與川普維持私人情誼的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）此次率先「開火」，他在 X 平台上重批關稅威脅「不可接受」，強調無論在烏克蘭或格陵蘭問題上，歐洲都不會屈服於恐嚇，「我們將確保歐洲主權得到維護」。英國首相施塔默（Keir Starmer）也發表聲明指出，對追求集體安全的北約盟友徵收關稅是「完全錯誤的」。連長期與川普交好的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）都直言這是一個「錯誤」，並表示不同意對貢獻格陵蘭安全的國家施壓。

「金色穹頂」軍事藉口 專家與歐盟齊聲駁斥

川普宣稱擁有格陵蘭是為了在北極對抗中俄，並建立所謂的「金色穹頂」（Golden Dome）導彈防禦系統。然而，軍事專家駁斥此說法，指出根據 1951 年的協議，美國已擁有在島上建設防務設施的權利，如去年副總統范斯（JD Vance）視察的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），無需擁有主權即可發揮效能。

歐盟外交首長卡拉斯（Kaja Kallas）警告，川普的片面行動正落入中俄兩國的圈套，「盟友間的分歧正是普丁與北京最樂見的」。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）更直言，任何對格陵蘭的軍事企圖都將成為北約的「喪鐘」，並讓普丁為侵略烏克蘭找到合法化藉口。

貿易協定卡關 跨大西洋關係進入「實力對決」

這場紛爭已產生實質經濟影響。歐盟原本預計本週辯論去年達成的美歐貿易協議，但最大黨團領導人韋伯（Manfred Weber）明確表示，在格陵蘭威脅下，批准協議「已無可能」。

事實上，川普第二任期的對歐態度愈發激進。從范斯公開抨擊歐洲「軟弱、反民主」，到白宮官員米勒（Stephen Miller）接受 CNN 專訪時宣稱「現實世界是由武力與權力統治的」，顯示華盛頓已不再視跨大西洋關係為國家安全的核心。

面對這場「盟友內戰」，歐洲各國正意識到建立國防自立的緊迫性。誠如邱吉爾曾言：「唯一比與盟友一起戰鬥更糟的事，就是沒有盟友獨自戰鬥。」如今，美歐同盟是否能挺過這場格陵蘭之爭，將取決於雙方是否仍視彼此為不可或缺的夥伴。

