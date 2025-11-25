川普先後與中日元首通話 彭博：美對台問題上「走鋼絲」
「台灣有事」致中日關係陷入低谷之際，美國總統川普（Trump）先後與大陸國家主席習近平及日本首相高市早苗通話。美媒《彭博社》分析此舉顯示美國在涉台問題上如「走鋼絲」，避免捲入兩國爭端。
報導稱川普與習近平進行長達一小時通話，是兩人在南韓釜山會談達成貿易休戰協議以來，首次直接接觸。據大陸官媒消息，習近平在通話中就台灣問題向川普施壓，而該議題在上個月的會晤中並未提及。習近平強調，「台灣回歸」大陸是戰後國際秩序的重要組成部分，中美曾共同抗擊法西斯和軍國主義，當前更應「共同維護二戰勝利成果」。
就在通話結束後幾個小時，川普又與高市早苗通話。事後高市早苗對外表示，美國元首主動聯繫她，重申與東京政府關係，並向她通報中日關係，表示她可以隨時打電話給他。
報導指出，中日圍繞台灣問題起摩擦，為川普和習近平關係注入新的不確定性。川普決定與兩國領導人通話，凸顯他避免捲入美國重要盟友與其最大稀土供應國之間爭端的決心。尤其，美中貿易團隊正在敲定休戰協定的最終細節，其中有關稀土協議「預計」在感恩節前達成。
亞洲社會政策研究所執行主任但若雲（Rorry Daniels）受訪表示，北京刻意避免在南韓提及台灣問題，將重點放在貿易和穩定關係上，然高市早苗「台灣有事」言論「如今引發了全面施壓」，北京向來認為美國盟友會服從美國指揮，「中國經常希望美國來處理中國與美國盟友之間的摩擦」。
美日元首通話 旅美教授：川普提醒高市在台灣問題表述「降溫」
若台海發生戰事恐無人援台 吳子嘉：怪賴清德整天搞內鬥
高市早苗曝川普主動致電 周玉蔻：打給她不就是打給賴清德？
