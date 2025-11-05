川普光環褪？民主黨把維州「紅翻藍」 曼達尼勝選紐約市長

美國民主黨自從去年在總統大選中敗給川普後，持續士氣低迷，如今打了一劑強心針。4號舉行維吉尼亞州長選舉，民主黨「紅翻藍」，也把傳統票倉的紐澤西州守住城池，最受矚目的紐約市長選舉，由代表民主黨的曼達尼勝出。三位當選人都主打民生議題和反川路線，被認為是對川普施政的公投。

「川普噩夢」勝出 曼達尼勝選喊：阻擋下一個川普

美國民主黨新星誕生，紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）擊敗獨立參選的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo），成為紐約市首位穆斯林市長，年僅34歲更是紐約史上最年輕市長。

而曼達尼勝選演說處處砲打川普，他強調，「這不只是阻擋了川普，也是阻擋下一個（川普）。唐納川普我知道你正在收看，我送你四個字，調大聲點！」

競選路線曼達尼走社會主義路線，要加大對富豪和企業課稅、擴大社福支出，被川普抨擊是「共產主義者」，揚言撤回對紐約市的聯邦補助。

對此川普更發文，將共和黨落敗原因推給政府停擺，以及自己沒有在選票上。

地方選舉掀藍色海嘯 民主黨守住紐州、維州變藍

同一天，美國兩場州長選舉也掀起藍色海嘯。民主黨籍參選人史班伯格（Abigail Spanberger）成功讓維吉尼亞州由紅翻藍，成為當地首位女性州長，紐澤西州則由薛洛（Mikie Sherrill），守住傳統民主黨城池。

這三場選舉被認為是對川普施政的公投，3位民主黨籍當選人都主打民生和反川議題。不過曼達尼被川普貼上共產標籤，極左陰霾可能持續成為民主黨在明年期中大選被共和黨主打的痛點。

國際中心／劉人豪 編譯 責任編輯／洪季謙

