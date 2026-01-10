川普兌政見 信用卡利率上限10％

為兌現2024年總統大選提出的承諾，美國總統川普9日宣布，將對信用卡利率設下臨時上限，一年內最高不超過10％。對此，先前力挺川普的對沖基金大亨艾克曼（Bill Ackman）稍早發文批評，稱此作法將是「一大錯誤」，但他事後刪文重發，稱降低信用卡利率的目標值得稱讚，但他擔心數百萬美國人的信用卡恐因此被取消。

川普發文表示，「請注意，我們將不再允許美國民眾被信用卡公司『剝削』，那些公司收取高達20％到30％的利率。這種現象在瞌睡喬（前總統拜登）執政期間一直肆無忌憚。」

川普並指出，自1月20日起，信用卡利率將實施為期1年的上限管制，「巧合的是，1月20日恰逢川普政府執政一周年紀念日，歷史性成就斐然」。

不過，美媒《Politico》指出，目前尚不清楚總統在未經國會授權的情況下，能依據何種法源推動此類利率上限。根據美國聯準會數據，截至去年11月，信用卡帳戶的平均年利率為22.3％，高於2013年底的12.9％。

《Politico》並分析，這項政策是川普近期一連串行動中最新的一項，旨在回應美國民眾對生活成本高漲的不滿，整體而言顯示出，他正全面轉向擁抱民粹色彩濃厚的經濟政策。

另外，在2024年總統大選力挺川普的艾克曼，在X平台轉載川普在真相社群的貼文，稱「這是一大錯誤。」不過，他後來刪文，並重新發文稱，他擔心政府將利率上限設為10％，恐導致數百萬美國人的信用卡被取消，因為信用卡公司將無法對次級信用風險進行充分定價。

他指出，被拒發信用卡的消費者將被迫求助於高利貸，而高利貸的利率和條款，對借款人來說會更加苛刻。他還在文末寫道，「我讚揚總統關注所有美國人的消費能力。因為他的舉措，抵押貸款的利差和利率正顯著下降…」修改後的文章措詞，相對溫和。