川普免費軍援歸零、戰機也沒來 日學者示警
[NOWnews今日新聞] 日本筑波大學名譽教授、中國問題研究所所長遠藤譽今（1）日發表文章，指出美國總統川普重返白宮後，完全停止對台「無償軍援」，連先前承諾的F-16也完全沒到貨，這種政策變化可能暗示未來「台灣有事」時，美軍出兵的可能性降低，因此也不能會構成日相高市早苗所說，「台灣有事」會構成日本存亡危機事態的狀況。
日本雅虎今刊登遠藤譽的投書文章，她引用公開數據分析拜登政府及川普政府透過「總統撥款權」（PDA）免費對台軍援及其他軍援的狀況，顯示拜登對台援助和軍售頻率遠高於川普2.0時期，2023年6次、2024年13次。
相比之下，川普重返白宮後對僅有對台軍援2次，其中一次以提供零件、後勤支援為主，另一次簽約則是提供國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）相關裝備，但必須等到2031年才會交付，距今仍有6年之久，「PDA則是完全歸零」。
遠藤譽提到，《華盛頓郵報》9月報導，川普將禁止對台4億美元的軍事援助並推遲軍售，因為當時美中正在進行經貿磋商，並考慮在APEC峰會期間與中國領導人習近平會面，川普不願意做出任何讓習近平不悅的事情。
媒體將此評論為「美國對台政策的重大轉變」，指出川普更注重交易外交，不贊成無償軍售，且川普認為台灣應該向歐洲一樣購買武器、取消美台高級國防官員會晤，勸阻台灣總統賴清德訪美、川普多次斷言在他任內中國不會入侵台灣，美國防長赫格塞斯會晤中國防長董軍時，也表明美國不尋求與中國發生衝突。
遠藤譽據以上兩點推論，在川普2.0時期，即使台灣發生事態，美軍出動援軍的可能性也極低。川普的想法是「不想做任何會導致台海緊張的事情，更不想因此派遣美軍支援」；對於日本而言，若美軍不出動，首相高市早苗引發日中關係緊張的「存立危機事態」，自然無法成立。
此外，遠藤也指出，川普不只是暫停所有免費對台灣軍援，在川普1.0時期批准出售的66架F-16V戰機，並分別在2025年交付28架、2026交付38架，但2025年即將結束，儘管3月底曾有出廠儀式的新聞，但台灣在支付80億美元後，至今仍未收到任何戰機。
遠藤譽進一步分析，如果2025年未能交付28架戰機，台灣將會抗議美國違約；但若美國交付戰機給台灣，又會引發習近平抗議，美中關係也會破裂。這對於主張協防台灣的高市早苗政府可能會是好消息，但「這會成為促使戰爭爆發的加速器，還是踩下煞車的制動器」，日本應密切關注台灣已經成為美中博弈的關鍵籌碼。
