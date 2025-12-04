川普內閣會議重磅宣示：2026報稅季將迎「史上最大退稅」

美國總統川普（Donald Trump）12月1日在白宮內閣會議上宣布，2026年第一季美國納稅人將迎來「有史以來規模最大的退稅季」，主要得益於剛通過的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act，OBBBA）。該法案延長了2017年減稅措施並新增多項稅務減免，許多條款可追溯適用於2025年稅務年度。



川普在會中表示：「當明年的報稅季到來時，美國人將拿到創紀錄的退稅金額。這將是美國史上最大的一次退稅。」他進一步強調，未來關稅收入將足以大幅降低甚至完全取代個人所得稅，「我們從關稅收取的錢多到令人難以置信的程度，未來你可能根本不需要繳所得稅。」

把錢留在口袋是解決生活成本危機最直接方式



美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）在同一場合補充，OBBBA包含多項直接減輕民眾負擔的措施，包括：社會安全福利（Social Security）受益人免稅、小費（tips）與加班費（overtime pay）收入免稅、購買美國製造汽車的車貸利息扣抵、其他可追溯至2025年的稅務減免。

貝森特表示：「讓美國人留在口袋裡的錢更多，就是解決生活成本危機最直接的方式。我們預期2026年將看到實質薪資顯著成長，明年會是非常棒的一年。」

關於川普多次提及的「關稅紅利」（tariff dividend），川普重申將把關稅收入部分直接退還給民眾，並透露政府正研議於2026年年中發放每人2000美元紅利。此前川普曾表示，這筆紅利將比照疫情期間紓困支票模式，主要發放給中低收入家庭，但具體執行仍需國會立法授權。

川普同時強調，關稅收入除用於削減國債外，剩餘部分將以紅利形式回饋民眾。他說：「我一上任就繼承了巨額債務，但跟我們現在談的數字比起來，那些都只是小錢。我們已經從關稅收取數兆美元，未來還會更多。」

無黨派機構估算關稅收入占比沒那麼高



根據無黨派機構「聯邦預算責任委員會」（Committee for a Responsible Federal Budget, CRFB）最新估算：若比照疫情紓困模式、每人（含成人與兒童）發放2000美元關稅紅利，每年成本約6000億美元。而川普政府迄今實施的關稅（含目前遭聯邦法院裁定違法、正在最高法院上訴的部分）2025會計年度已收取約1000億美元，全年預計約3000億美元。若剔除可能被推翻的爭議關稅，穩定新增關稅收入每年約1000億美元。若連續10年發放2000美元紅利，總計將增加6兆美元聯邦債務，約為同期關稅總收入的兩倍

CRFB指出，關稅在聯邦總稅收占比仍然有限。2025會計年度（2024年10月至2025年9月）預估數據顯示：個人所得稅：2.656兆美元、薪資稅：1.748兆美元、企業所得稅：4520億美元、含關稅在內的海關稅收：1950億美元，僅占總稅收3.7%。

白宮目前尚未公布關稅紅利具體發放時間表與資格門檻，相關細節預計將於2026年上半年由財政部與國會進一步協商。



責任編輯：許詠翔

