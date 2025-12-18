川普全國演說宣傳政績 秀圖表稱「正在收拾拜登的爛攤子」

美國總統川普於美東時間17日晚間9點在白宮發表全國演說，先前他已預告這次的演說中計劃談談他今年的成就，以及他如何從拜登政府那裡「接手了一個爛攤子」。

美國總統川普美東時間17日發表全國演說。（圖／美聯社）

川普在演說中直言：「11個月前，我接手的是個爛攤子，現在我要把它收拾好。」他批評拜登政府簽署史上最糟糕的貿易協議，讓全世界嘲笑美國，但強調「他們現在笑不出來了」。川普在演說中展示多張圖表，顯示他在任期內物價下降和工資上漲的數據。

在經濟議題方面，川普列舉具體數據指出，拜登執政期間汽車價格上漲22%，許多州甚至上漲30%或更多。另一幅圖表則顯示，在他的領導下抵押貸款成本已有所下降。川普表示：「民主黨政客也決定了食品雜貨的價格，很遺憾，我們也正在解決這個問題。」

醫療保險議題成為演說重點，川普將醫療保險成本上漲歸咎於民主黨人。他嚴厲批評：「現行的《平價醫療法案》是為了讓保險公司發財而製定的，民主黨人要求大幅提高保費，這都是他們的錯。」川普強調這不是共和黨的責任，而是民主黨和《平價醫療法案》造成的問題。

針對醫療保健政策，川普主張補貼應該直接發放給民眾，而非保險公司。他在全國演講中重點關注醫療保險的負擔能力問題，並持續將相關成本上漲責任推給民主黨政治人物。

另外值得一提的是，川普同時也宣布，將在聖誕節前向現役軍人發放1776美元（約5萬6,024元新台幣）的「戰士紅利」支票。

「軍人將在聖誕節前收到一份特別的戰士紅利。為了紀念我們國家建國1776年，我們將向每位士兵發放1776美元的戰士紅利。」不過他並沒有說明這項措施的資金來源為何。

